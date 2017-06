Compras de verano en Estados Unidos serán libres de impuestos

CIUDAD DE MÉXICO.- Las compras de verano o summer shopping en Estados Unidos tendrán los mismos beneficios que se le aplican a los paisanos que vienen a pasar sus vacaciones a México. Es decir que las compras que realicen estarán libres de impuestos, según el programa que aplica el Servicio de Administración Tributaria (SAT), cada año en temporada de verano que estará vigente del 12 de junio al 17 de agosto de 2017.

Los mexicanos que se vayan de vacaciones a Estados Unidos o visiten a sus familiares y aprovechen para ir de compras podrán ingresar diversas mercancías sin el pago de impuestos. Entre las mercancías que podrán traer sin ser gravadas con el impuesto correspondiente, el SAT detalló que podrán ser de uso personal como ropa, calzado, productos de aseo y de belleza, dos cámaras fotográficas o de video, tres celulares, una lap top, una copiadora e impresora portátil.

También libros, revistas y documentos impresos; para el caso de adultos mayores podrán ingresar bastones, sillas de ruedas, andaderas y muletas al igual que para las personas con discapacidad.

El Programa Bienvenido a México también incluye el aumento de la franquicia de 300 a 500 dólares para los que ingresen vía terrestre. La franquicia es el monto máximo que se puede ingresar de mercancía al país, excluyendo el equipaje personal, sin pagar cargos adicionales.

Para ello será necesario guardar la factura o recibo de pago o cualquier otro documento de comprobación para acreditar el valor de las mercancías; en caso de rebasar los 500 dólares por persona, se tendrán que pagar los impuestos que se generen por la diferencia con tarjeta de crédito o débito.

A finales de mayo el Administrados General de Aduanas (AGA), Ricardo Treviño, aseguró que pese a la era Trump y su retórica en contra de los mexicanos, las compras del otro lado de la frontera norte no se habían afectado y por lo tanto la recaudación del IVA por el ingreso de la mercancía.

"No vemos impacto, las cifras son más contundentes, hay más cruces y operaciones. Vemos más pasajeros, tenemos más recaudación. Sin duda no ha habido un impacto importante", afirmó.