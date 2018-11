¡Compras de locura! Van comercios por todo los dólares

McAllen, TX. - Este lunes continúa el frenesí de las compras con el cyber monday, una especie de viernes negro pero no de compras en las tiendas, sino en línea.

Los expertos aseguran que Cyber Monday, que está configurado para atraer compradores tanto en la tienda como en línea, y capturar la mayor cantidad de dólares gastados durante el largo fin de semana de el día de acción de gracias.

Como las tiendas tradicionales hacen con Black Friday, los minoristas en línea generalmente ofrecerán promociones especiales, descuentos y ventas en este día; los minoristas tradicionales ofrecerán en exclusiva ofertas solo en línea.

Se espera que el Cyber Monday obtenga un promedio de 170 dólares por persona, lo que es más alto que en todos los demás días de compras, según la National Retail Federation.

Según los datos suministrados por la asociación comercial de minoristas del país el lunes cibernético de este año podría superar las ventas en línea en comparación con el mismo período del año pasado.

Los grandes ahorros y ofertas sorpresa de último minuto que los comerciantes ofrecen en sus sitios online son un buen ejemplo de los descuentos que llegan a dibujar en los internautas un rostro de incredulidad y felicidad a partes iguales.

De esta manera, grandes almacenes, marcas y proveedores de servicios, incluyendo hoteles y aerolíneas, volverán a apostar por una tajada de las ventas el lunes cibernético, como punto final del largo fin de semana festivo.

-

CAUTELA DE COMPRADORES

Sin embargo, antes de embarcarse en la locura de las ofertas online, la oficina de menores negocios (BBB) da a los consumidores sugerencias que deben tomar en cuenta.

"No quieres ser un comprador estafado, no quieres que se aprovechen de tí, quieres ser un cliente inteligente", dice Sandra Morin, del Better Business Bureau.

Cada año, más consumidores eligen realizar compras en línea y Cyber Monday es el día más importante para compras en línea. Según la CNBC, en 2017 casi 7 mil millones de dólares se gastaron en este día; un aumento del 16 por ciento desde 2016.

Morin dice que los compradores inteligentes deben investigar antes de comprar. Eso incluye leer críticas y conocer la política de devoluciones de la compañía. Compare antes de realizar una compra y, cuando sea posible, utilice su tarjeta de crédito en lugar de débito.

El BBB también recomienda asegurarse que está accediendo a un sitio web seguro en una red Wi-Fi segura.

Morin recomienda que una vez que realice la compra, asegúrese de obtener un número de confirmación y rastree el paquete. Si un consumidor experimenta algún problema, puede ponerse en contacto con el BBB para obtener ayuda.





-

LOS IMPUESTOS SON UNA SORPRESA

Por primera vez, los compradores en línea descubrirán el cobro de un impuesto sobre las ventas en algunos sitios web. Y es que fallo de la Corte Suprema en junio, dio a los estados el visto bueno para exigir que más compañías cobren impuestos sobre las ventas en línea.

"¿Se verá diferente su factura de compras? La respuesta ahora es depende", dijo Jason Brewer, portavoz de la Asociación de Líderes de la Industria Minorista, que incluye a más de 70 grandes minoristas.

Antes de la decisión del Tribunal Supremo, la regla era que las empresas que venden en línea tenían que cobrar impuestos sobre las ventas solo en los estados donde tienen tiendas, almacenes u otra presencia física. Minoristas como Apple, Best Buy, Macy's y Target, que tienen tiendas tradicionales en todo el país, ya cobraban impuestos sobre las ventas a los clientes en línea.

Pero ese no fue el caso de las empresas con una gran presencia en línea pero pocas ubicaciones físicas.

Alisten sus computadoras porque según la Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos se espera que este lunes más de 122 millones de personas se beneficien de los miles de descuentos que pueden encontrar en línea y hagan sus compras en internet.

-

Qué no lo sorprendan

Utilice aplicaciones legítimas.

>Los estafadores pueden crear aplicaciones falsas para robar su información de pago.

>Use una conexión de internet segura.

>Verifique la dirección de la página (especialmente en la pantalla de envío de su pago).

>Y finalmente el "martes de donaciones", en el que muchas organizaciones benéficas crean campañas publicitarias para recaudar fondos.

>Siga estos pasos para asegurarse de que sus donaciones vayan a dar a una organización reconocida:

>Investigue. Asegúrese de que está donando a una organización legítima y no a un estafador con un nombre o dirección de internet muy similares.

>Verifique la posibilidad de deducir la donación al declarar sus impuestos.

>Cuídese de las tácticas de venta bajo presión. No ceda ante técnicas de venta que demandan que decida de inmediato sobre una compra o donación.