Comprará México píldoras contra Covid

Cofepris prevé este viernes la aprobación de la píldoras, mencionó el Mandatario. López Obrador reiteró que la variante no es tan peligrosa y no representa alza en hospitalizaciones ni fallecimientos.

"Hemos estado dándole seguimiento a esta nueva variante de la pandemia, es muy contagiosa, pero afortunadamente no tiene el nivel de peligro, no hace tanto daño como las otras variantes, sí hay contagios, pero no tenemos incrementos todavía en hospitalizaciones que nos lleven a pensar que pueda rebasarnos, que no tengamos capacidad para atender enfermos", sostuvo.