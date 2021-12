Compran predios ilegales con vales de despensa

Grupo REFORMA contactó a una persona que tiene en venta un terreno en la zona chinampera conocida como El Ranchito. Frente a los canales de las chinampas hay un letrero que anuncia la venta del terreno de 120 metros cuadrados, por el cual pide 360 mil pesos. Como parte de la negociación, el vendedor, de nombre Manuel, acepta vales de despensa. "¿Cuánto manejarías de vales?, con 11 mil (de vales) no habría problema", comentó. "Otro beneficio que damos es (...) por ejemplo, en Navidad llegamos a hacer lo que se conoce como dos por uno.

Te recibimos dos pagos y se les obsequia uno, o dices: 'tengo 10 mil' y quisieras pagar parte de; se toman los 10 y se te hace un recibo de 15 (mil) a cuenta del terreno", señaló el vendedor. Ante el riesgo que puede representar el construir una casa en Zona Patrimonial y de conservación ambiental, el ofertante aseguró que mientras los vecinos no avisen a autoridades de la obra, no habrá ningún problema. "Lo que sí se pide es que cerquen rápido, para que no vean el progreso de tu construcción, porque la Delegación (Alcaldía) no da como tal recorridos. Entonces, mientras no hay vecino chismoso, no hay problema", expresó. "Por el costo, sí existe una posibilidad o un riesgo. Sin embargo, nosotros lo estamos ya tramitando y viendo lo del papeleo para que se acepte esa zona y no tengas ningún problema, de hecho, todas las calles actuales tuvieron ese mismo riesgo". En tanto, en Tlalpan, las autoridades documentaron decenas de casos en que sujetos venden con documentos falsos terrenos en el área protegida de El Ajusco.

La Alcaldesa Alfa González estimó que hay miles de casos en que habitantes son estafados cuando compran terrenos a supuestos propietarios en suelos de conservación de El Ajusco. "No significa que quien les ha vendido tenga la propiedad de lo que vende, muchas veces son estafados porque les venden algo de lo que no son dueños, esto es una práctica muy común", comentó González.