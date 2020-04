Compran médicos su equipo protector

CIUDAD DE MÉXICO.

Ante la falta de insumos y equipo de protección personal de calidad y en algunos casos sin seguridad social, médicos del IMSS han invertido en su propio equipo para evitar contagiarse de coronavirus como ha ocurrido en Monclova, Coahuila y otros puntos del país.

De acuerdo con una anestesióloga del Hospital General Regional No.1 del Seguro Social, ubicado en Tijuana, Baja California, aunque ya les entregaron insumos de salud para enfrentar la epidemia actual, estos son insuficientes para atender a pacientes con Covid-19.

En entrevista, detalló que sólo les entregaron batas desechables, un par de guantes, un gorro de tela transparente y unas botas de tela. "No es suficiente para atender a un paciente. A lo mejor para un sospechoso, pero con pacientes positivos, como los que tenemos ya aquí, no, no es suficiente", aseguró.

Un grupo de médicos especialistas en anestesiología se organizó para comprar equipo de protección personal por su cuenta, que incluye overoles blancos impermeables, goggles, mascarilla N95, doble par de guantes, botas plásticas altas, bata impermeable y una careta. Indicó que, además, en el caso del personal eventual labora con contratos quincenales y, cuando vence su contrato, éste se queda sin acceso a seguridad social, por lo que algunos tienen contratados seguros médicos privados.

"Me da mucha impotencia, no porque no quiera atender pacientes. Yo sé que soy médico, yo sé que tengo que ver este tipo de pacientes, que los sé manejar, pero me da mucha impotencia que el instituto te haga trabajar con una bata que no es impermeable, con un gorro que se rompe de jalarlo nada más", reprochó.

Explicó que en este hospital ya han atendido pacientes confirmados y, además, hay 26 casos sospechosos que esperan el resultado de las pruebas diagnósticas y todos permanecen en el área de Urgencias.

Aseguró que un médico residente se infectó con Covid-19 y, a quienes tuvieron contacto con él, los enviaron a su casa como medida preventiva. La especialista en anestesiología consideró que los hospitales de ciudades fronterizas con Estados Unidos tendrían que estar mejor preparados, debido a que ese país actualmente registra el mayor brote de Covid-19 en el mundo.

En tanto, un médico del área de Urgencias del hospital del IMSS de Piedras Negras, Coahuila, donde actualmente un enfermero dio positivo a Covid-19 y se aisló a 31 trabajadores que tuvieron contacto con él, todos en sus casas, acusó que los insumos que ha repartido el IMSS llegaron tarde. Señaló que ya recibieron batas, cubrebocas y guantes, pero lamentó que llegaran cuando ya habían crecido los contagiados.

"Al principio nos tuvieron trabajando así, como si esta enfermedad no fuera grave", sostuvo. Afirmó que los pacientes tardan en ser confirmados con coronavirus porque las pruebas no se llevan de una a una al laboratorio, sino que se espera a juntar un bloque con pruebas de varios hospitales. Una enfermera del Hospital La Raza, de la Ciudad de México, indicó que ya recibieron insumos también, pero son de mala calidad. "Nos dieron cubrebocas que se rompen con facilidad, por eso algunos decidimos seguir comprando los de nosotros, con mejor calidad", dijo.

Promesas

Zoé Robledo, director general del IMSS, sostuvo que han implementado acciones para hacer frente a la propagación del virus en las ciudades fronterizas, especialmente en Tijuana.

Afirmó que se aprobaron recursos extraordinarios por 144 millones de pesos para atender de manera urgente las necesidades relacionadas con la emergencia sanitaria en Baja California.

Sostuvo que desde el sábado pasado una comisión especial del Seguro Social, encabezada por Juan Manuel Lira, titular de la Unidad de Atención Médica, realizó una visita a Tijuana para evaluar el plan estatal para evitar que la capacidad médica instalada se vea rebasada durante la fase de más contagios.

Indicó que se adecuaran espacios físicos y se contratará más personal para atender específicamente a los pacientes con Covid-19. Sostuvo que también implementaron diversos esquemas para contar lo más pronto posible con ventiladores, monitores, más carros rojos y camas hospitalarias.