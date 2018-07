Compra obra de artista local

Río Bravo, Tam.- El padre José Luis Cerra Luna interesado por el arte de la ciudad, quedó cautivado por la última obra del maestro José Gilberto Cano Guillén, de inmediato se contactó con el pintor y adquirió el cuadro, ahora lo tiene adornando una de las paredes de su oficina, dice que el arte es un camino que debe ser recorrido si queremos mejorar la situación por la que está pasando en la ciudad.

Al respecto el párroco comentó:

"Yo no conocía al maestro Cano, vi sus obras a través del Facebook, y me fasciné con su obra, cuando vi ese cuadro de la fachada de la Iglesia de Nuestra señora San Juan de los Lagos, y después lo vi fuera de la parroquia, exponiendo su obra me dije que yo quería ese cuadro, gracias a Dios lo pude adquirir y ya está aquí en mi oficina", expresó.

Asimismo añadió:

"Cuando un artista se expresa por medio de su arte, no sólo enriquece a su espíritu, sino también al espíritu de todos los que lo admiran, eso genera un cambio social, yo estoy seguro que en esta ciudad hay mucho talento, hay mucha creatividad, esto es una meta que debe explotarse para un mejor Río Bravo", concluyó.