Compra Antonio Banderas un avión por 4.5 millones

Antonio Banderas se ha hecho un gran regalo: un avión. El actor malagueño ha adquirido un Gulfstream G200, el mismo modelo que usa desde 2015 el jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo aunque él en régimen de alquiler. El aparato era propiedad de Telefónica. Un portavoz de la compañía ha confirmado a este periódico la operación, adelantada por Vanitatis. La venta, según esta fuente, se enmarca dentro de “una política general de reducción de gastos operativos”. La compra ha trascendido ahora pero se realizó la primavera pasada. Tras una revisión completa, la aeronave está aparcada en un aeropuerto próximo a la casa londinense del actor malagueño donde reside habitualmente una vez que dejó Los Ángeles para instalarse en Europa.

Según una fuente conocedora de la operación, el avión de Banderas tiene una autonomía que le permite no solo volar por Europa sino también viajar a América. Dispone de ocho plazas en cabina además del personal de tripulación. Este aparato era usado hasta su venta por altos ejecutivos de Telefónica para sus desplazamientos. La compañía dispone de otros tres aviones más. El adquirido por Banderas recién salido de fábrica vale 20 millones de euros pero él lo ha comprado por 4,5 millones ya que tiene ocho años de antigüedad. El aparato alcanza una velocidad máxima de 900 km/hora, según información facilitada por la empresa fabricante. Su mantenimiento ronda los 7.000 euros al mes además del precio que debe de abonar por el hangar donde lo tenga aparcado.

Algunos propietarios de aviones privados aprovechan periodos en los que no tienen vuelos programados para alquilar las aeronaves y así minimizar los gastos que le ocasionan artículos de lujo como este.

Banderas desde hace tres años reside en una casa rodeada de prados y bosques junto al pueblo de Cobham, en el condado de Surrey, cerca del aeropuerto de Heathrow. La mansión la adquirió por tres millones de euros.

El pasado diciembre Antonio Banderas hizo también una compra muy diferente, El Pimpi, su restaurante favorito de Málaga, su ciudad natal, y uno de los restaurantes más afamados de la zona. El intérprete, que siempre presume de sus raíces andaluzas, adquirió una parte de esta taberna de tapas y vinos creada en 1971, en concreto, la participación que tenía Francisco Campos. Banderas no será accionista mayoritario del establecimiento, que está ubicado enfrente del edificio en el que reside en esta capital de provincia y al que va con frecuencia a tomar un vino o a comer con su familia.

En estos días Banderas interpreta a Picasso en Genius a partir de los 40 años. Era su personaje deseado y la oportunidad ha llegado para la televisión tras no lograrlo en el cine. “Algunos factores cambian, pero a mí me favorecen, me gusta rodar rápido”, explica. Es su primera serie y destaca la “enorme” calidad de la producción.

Banderas decidió bajar el ritmo de trabajo tras sufrir un ataque al corazón a principios de año y después de interpretar a Picasso, su mirada se dirige con ganas hacia el proyecto escénico, otro reto pendiente, que desarrollará en el Teatro Alameda de Málaga. Ha ideado un plan ambicioso, el edificio será rehabilitado y el actor espera abrir temporada en septiembre de 2019. “Me he metido en este lío maravilloso. Lo mismo vengo aquí a arruinarme, pero no me importa”.