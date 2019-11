Compra alcalde de San Luis Potosí 15 camionetas ´Cybertruck´

El alcalde de Ciudad Valles en San Luis Potosí, Adrián Esper Cárdenas, dio a conocer sobre la compra de 15 camionetas Cybertruck de Tesla.



Cabe destacar que Reynosa cuenta con un centro de carga para vehículos eléctricos, autorizado por la compañía Tesla Motors.

En conferencia de prensa, explicó que el objetivo de la adquisición de estos vehículos es usarlos para la recolección de basura, como patrullas y el abastecimiento de agua.

Detalló que especificamente se adquirieron 10 unidades de dos motores y cinco de tres motores.

"Lo que estamos buscando es torque para poder jalar las pipas de agua, los remolques de basura. Tendrían el doble o triple de carga que una camioneta normal", explicó.

El edil aseveró que con los Cybertrucks se ahorrarán 2 millones de pesos mensuales, y 24 millones al año.

Explicó que donó 30 mil pesos de su sueldo para poder apartarlas, sin embargo, no específico el monto total de adquisición de las camionetas.

"Lo importante es que independientemente que el costo puede llegar a ser un poquito alto, el beneficio es recuperable porque si tú no le pones mantenimiento y no le pones combustible, en un año te puedes llegar a ahorrar 24 millones y ya pagaste más de la mitad de la inversión".





¿Quién es mejor? Ford reta a Elon Musk para poner a prueba el Cybertruck

En este sentido, señaló que con esta compra ya no habrá "justificación para que una patrulla no esté dando sus rondines; ya no hay justificación para que una pipa llegue a dar solución de agua a un ejido; ya no hay justificación del problema que tenemos en el Municipio de siempre que es el límite del recurso para los combustibles y reparaciones".