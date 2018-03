Compositora cubana demanda a Julio Iglesias

"No está en disputa que mi cliente es la autora (de la canción), pero Julio Iglesias jamás le ha pagado un centavo", dijo Fernando Bobadilla, abogado de Korman, que este martes interpuso la demanda en la Corte federal del distrito sur de Florida.



Las partes fueron notificadas el miércoles.

Según el abogado, la mujer compuso en 1978 una versión del tema francés "J'ai oublié de vivre" por encargo del cantante español. Korman presentó un contrato a Iglesias en el que le cedía sus derechos a cambio de ciertas regalías.



"(Pero) él jamás reconoció el contrato, jamás le entregó un contrato firmado y jamás le pagó a mi clienta", subrayó el abogado.



Por ello, asegura Bobadilla, Korman no cedió los derechos al cantante y puede hacer esta demanda.



La compositora pide todo lucro derivado del tema en los últimos tres años.



Aunque la canción fue escrita a finales de la década de los 70 y el delito podría haber prescrito, la ley tendría en cuenta las violaciones de derechos de autor que se han dado en los tres últimos años, explicó el abogado.



De hecho, la Corte Suprema de Florida, en un caso de 2014, aclaró que bajo la legislación federal de derechos de autor de Estados Unidos, el periodo de prescripción se renueva cada vez que hay una violación.



Bobadilla sostuvo que "Me Olvidé de Vivir" ha generado millones de dólares a lo largo de sus 40 años de historia, pero Mimi Korman jamás ha percibido nada.



"(Julio Iglesias) interpreta este tema al comienzo o al final de prácticamente todos sus conciertos. Otros artistas lo han interpretado, así que el lucro que ha creado esta canción es multimillonario", aseveró.



En la demanda, el abogado también pide que se tomen medidas cautelares para que el artista no pueda lucrarse con la explotación de la canción mientras se resuelve la disputa legal.



En 1990, Mimi Korman presentó otra demanda federal, pero no por violación de derechos de autor.



"En ese caso, sus abogados presentaron un caso de fraude y de hurto de regalías", aclaró el letrado.



En ese entonces, el magistrado desestimó la demanda porque consideró que los hechos ya habían prescrito.



Según Bobadilla, Julio Iglesias nunca ha dudado la autoría de la canción y en los discos Korman aparecía como la compositora.