Compone a distancia

Klaus Meine, líder de Scorpions, adelantó que durante el encierro la banda compone temas de su próximo álbum, sin supervisión de un productor musical.

En una reciente entrevista que Klaus Meine concedió al sitio de fans Scorpions News, señaló los desafíos adicionales de la grabación sin un equipo de trabajo propio de un estudio.

"Es muy diferente esta vez, y es verdad, tengo mucho respeto por los muchachos que se ocupan de todo el aspecto técnico de hacer un álbum", aseguró el líder de Scorpions.

TEMAS INÉDITOS

Adelantó que la siguiente entrega que viene después de su álbum recopilatorio lanzado en 2017, Born to Touch Your Feelings: Best of Rock Ballads, estará compuesto de inéditas.

"Tenemos una situación muy privilegiada que al menos podemos estar en casa y podemos trabajar en nuestros propios estudios y mantener las cosas en marcha", confesó el músico.

"Todos estamos encerrados y no tenemos ninguna posibilidad de ir a ninguna parte realmente. No podemos viajar, no podemos movernos, pero al menos podemos ser creativos, podemos sumergirnos profundamente en nuestro propio mundo. Y con suerte algo bueno saldrá de eso", finalizó.