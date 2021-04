Complicaría caída de Superliga fichaje de Kylian Mbappé

"No lo sabemos (si no habrá fichajes grandes), pero la Superliga venía a paliar los daños económicos de esta temporada. Si no viene Mbappé este año nadie se va a pegar un tiro.

"La gente sabe cómo soy y si no se hacen las cosas es porque no se puede. Pero los socios y los aficionados, está mal que yo lo diga, están contentos", dijo el directivo merengue para El Larguero.

A pesar de no asegurar nada, Florentino hizo hincapié en que la Superliga habría facilitado los fichajes galácticos de jugadores como Mbappé o Erling Haaland.

"No existirá sin la Superliga. Ni para el Madrid ni para nadie. Estamos en cerrar esta temporada de la mejor forma. Los fichajes son de la temporada que viene. En general es imposible, si el dinero no fluye...

"Si un club modesto no vende a un jugador lo va a pasar muy mal porque los derechos de televisión van a ir bajando", agregó.