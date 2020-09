Complicada la salud financiera; causa virus pérdidas millonarias: Canaco

La reapertura de los negocios no quiere decir que vaya a haber un repunte económico o algo, porque tenemos que trabajar con el consumo interno José Luis Loperena González, presidente Canaco Victoria

Cd. Victoria, Tam.- Los cinco primeros meses de la crisis sanitaria por el Covid-19 ocasionaron la pérdida de más de tres mil millones de pesos en Victoria, señaló el presidente local de Canaco, José Luis Loperena González, sin embargo, con el cambio de la Fase I a Fase II de reactivación económica en los municipios de la zona centro se espera una ligera recuperación económica para los últimos cuatro meses del año.

"Traemos un estimado de una pérdida de más de tres mil 600 millones de pesos en derrama económica en el sector comercio en la capital; esto para el comercio ha sido un golpe catastrófico en cuanto a economía se habla; yo siempre he dicho que traemos dos temas, la salud humana y la salud financiera y hoy por hoy la Salud financiera está muy complicada", advirtió.

Informó que se mantiene un promedio de mil 400 socios de la Cámara local de Comercio, es decir, no hubo un repunte en el cierre de comercios organizados pero consideró que un importante número de comercios no afiliados a la Canaco sí han tenido que cerrar sus operaciones en los últimos meses; se refirió en concreto a los gimnasios, salones de eventos, palapas o albercas las cuales, al permitirse su reapertura a partir de este martes, no podrán hacerlo debido a que carecen de la capacidad financiera para retomar sus actividades.

"El año entero no va a ser un año bueno... eso ya lo sabemos, la misma pandemia está poniendo la situación y el ánimo del consumidor nunca pudo estar más abajo, por eso es por lo que la reapertura de los negocios no quiere decir que vaya a haber un repunte económico o algo, porque tenemos que trabajar con el consumo interno", señaló.

Loperena González recordó que el tránsito a la Fase II depende del comportamiento de la pandemia, por lo que invitó a la ciudadanía, y al comercio en general, a mantener las medidas de sana distancia, cubrebocas y uso de geles antibacteriales para frenar la propagación del Covid-19.

"Desafortunadamente ya hemos vivido que en Fase Uno nos regresaron a Fase Cero, y ese tipo de acciones no están exentas de que puedan volver a suceder en esta ocasión que de Fase II nos brinquen a Fase I", advirtió.