Complica el precio llegada de mexicanos al SD Huesca

"He tenido dos reuniones (con la directiva del Huesca ) nos falta gente por llegar que se está hablando con ella, pero es aventurarme hay que definir bien quién sería, si hay posibilidad de contratar un jugador mexicano, que me gustaría pero pertenecen a equipos que no es fácil, no te los ponen a precios accesibles y tengo que ver quién podría venirnos a ayudar, que se adapte al futbol europeo y a la Segunda .

"No es de ahora, muchas veces Hugo Sánchez lo ha dicho, que tienen que salir, los precios no son nada baratos, recuerdo cuando ayudé a Javier por acá, el caso del ´Cabrito´ (Arellano), que lo quería llevar a Osasuna, pero el precio era demasiado caro para el club Osasuna", detalló Ambriz en conferencia con los medios mexicanos.

En ese sentido, Nacho subrayó el constante empuje que le da a los jóvenes para que tengan como meta jugar en Europa y aplaudió la apertura que Chivas tuvo con José Juan Macías, a quien cedió al Getafe.

"Hoy no sé de la negociación de Macías pero agradecer a su club que le permite salir en otras condiciones, siendo un hombre que pinta para ser de los mejores, no tengo duda que triunfará, los dueños sabrán qué posibilidades le dan a los jugadores y me gustaría que se las dieran para venir a Europa.

El ex DT del León detalló que su llegada al Huesca se dio gracias a la buena opinión de colegas ligados al futbol español, pues sabe que la Liga MX no es seguida en el Viejo Continente.