Complica el CBP proceso de asilo

Weslaco, Texas.

Un nuevo proceso en la petición de asilo a quienes entran por el Valle del Río Grande o por cualquier parte de la zona fronteriza entre Estados Unidos y México,está implementándose a través del programa llamado Revisión de solicitud de asilo o PACR, lo que agilizaría la entrada de los inmigrantes.

El programa está destinado a mover sus casos más rápido, pero los críticos dicen que es demasiado rápido cortar pasos importantes en el proceso. Aduanas y Protección Fronteriza están enviando a miles de migrantes que llegan a los Estados Unidos en busca de asilo a México bajo el Protocolo de Protección de Migrantes. Algunos están pasando por PACR.

El comunicado de la CBP señala lo siguiente:

La Revisión rápida de solicitudes de asilo trabaja para lograr un procesamiento de solicitudes de asilo simplificado y en el mismo lugar en las instalaciones de El Paso y el Valle del Río Grande. PACR se implementó en las instalaciones de RGV a principios de diciembre. Un poco más de 1,000 personas se han inscrito en PACR desde que comenzó.

Los defensores de los migrantes que estudian los efectos del programa presentaron una demanda contra el gobierno. En él, explica la función de este programa:

"En virtud de la PACR, los solicitantes de asilo de países distintos de México que están en proceso de temor creíble se mantienen en las instalaciones de CBP en lugar de ser transferidos a los centros de detención de ICE".

La American Civil Liberties Union, ACLU, presentó la demanda en un tribunal del Distrito de Columbia.

Kate Huddleston, abogada de la ACLU, dice: "Debido a que las personas están detenidas bajo la custodia de CBP, no tienen el mismo acceso a abogados que tendrían en un centro de detención. Y la custodia de CBP no proporciona acceso en persona a abogados y no proporciona acceso telefónico regular a abogados ".

La demanda explica que hay problemas logísticos, que fueron reconocidos por CBP durante el aumento visto el año pasado en el RGV.

Los problemas existen con la detención en las instalaciones de CBP en lugar de en los de Inmigración y Aduanas, o ICE.

Los centros de detención de ICE tienen un sistema de seguimiento donde las familias y los abogados pueden ubicar a los inmigrantes bajo su custodia; CBP no tiene un proceso accesible al público.

ESTÁN AISLADOS

Restringuen uso de los teléfonos

Los estándares en los centros de detención de ICE también permiten el uso del teléfono y el espacio para que los detenidos se reúnan con abogados en persona. Aunque las instalaciones de CBP tienen teléfonos, el ACLU determinó que el tiempo otorgado para usarlos está restringido por CBP de 30 minutos a una hora.

Los detenidos recibieron una lista de abogados a quienes CBP podía llamar.

Huddleston dice: "nuestros demandantes no pudieron ponerse en contacto con ninguna persona en la lista en el período de 30 minutos a una hora".

Incluso cuando se hace contacto, dice el abogado de la ACLU Tommy Buser-Clancy, no garantiza una representación adecuada.

"Darle a alguien solo 30 minutos a una hora para que llame a un abogado intenta establecer una relación abogado-cliente y luego se prepara para la entrevista más importante de su vida, que literalmente puede tener riesgos de vida o muerte, ese es un período fundamentalmente insuficiente de tiempo ", dice Buser-Clancy.

Según la demanda, CBP tampoco permite que los abogados conozcan a sus clientes en persona en sus instalaciones. La demanda busca proteger el derecho a la representación legal de los migrantes que se someten a una detección de miedo creíble.