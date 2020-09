Complica construcción a hogares inteligentes

Ciudad de México.

La adopción de dispositivos que permitan que los hogares sean inteligentes ha encontrado un desafío en el País: los materiales usados en la construcción de los mismos.

Al ser casas generalmente construidas con materiales como ladrillos y concreto, la conectividad en los hogares puede variar de una habitación a otra, lo que ha resultado en un desafío para los proveedores de dispositivos enfocados a smart home.

"Las particularidades del mercado es que las construcciones en México y en Latinoamérica son mucho más sólidas, eso también exige una mayor señal de internet al momento de instalar los dispositivos, eso es algo muy puntual de la región.

"Este tipo de construcciones hacen que el internet tenga problemas, no de ancho de banda, si no de que la señal no llegue hasta el dispositivo", dijo Bruno D´alleva, director de Ring para Latinoamérica.