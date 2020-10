Compleja y exigente la asignación de vacunas

McAllen, TX.

Si una vacuna contra Covid-19 está lista el próximo mes, los funcionarios de Salud de Texas predicen que no estará ampliamente disponible para los texanos hasta al menos julio de 2021.

Según el plan de distribución de vacunas del estado, las personas vulnerables, incluidos los trabajadores de la Salud, las personas mayores y las personas con afecciones médicas subyacentes, probablemente serían las primeras en recibir la vacuna en los primeros meses en que esté disponible.

El cronograma estimado presentado en una reunión de funcionarios de Salud depende de que la vacuna Covid-19 se apruebe antes de fin de año, aunque no está claro si eso sucederá. Pero el plan de asignación proporciona más información sobre quién será el primero en la fila para recibir una vacuna en Texas y cuánto tiempo pasará antes de que las vacunas sean accesibles al público en general.

"A simple vista, la asignación de vacunas será una tarea compleja y exigente", dijo el doctor John Hellerstedt, comisionado del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS), en una reunión por teleconferencia.

NO HAY FECHA EXACTA

"No sabemos cuándo llegará una vacuna. No sabemos qué vacunas llegarán. No sabemos qué cantidad de una vacuna determinada llegará".

Imelda García, comisionada asociada de la División de Laboratorio y Servicios de Enfermedades Infecciosas del DSHS, presentó el plan y el cronograma.

García dijo que se basaban en la información más reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que probablemente cambiará en los próximos días.

"Como se puede imaginar, estamos en una situación muy fluida con nueva información sobre el desarrollo de vacunas cada dos días", dijo García.

El nuevo plan de distribución de vacunas de Texas apunta a desafíos anteriores en la pandemia con disponibilidad de pruebas y escasez de equipo de protección personal. Se asume que, al principio, el estado no podrá satisfacer la demanda y, en ocasiones, la oferta será insuficiente incluso para aquellos a quienes se priorizará la vacunación.

Aún no existe una vacuna autorizada para Covid-19, aunque hay varias en diferentes fases de desarrollo. El cronograma del estado se actualizará cuando los funcionarios sepan más sobre la disponibilidad de la vacuna, dijo Chris Van Deusen, portavoz de DSHS.

El plan tiene un enfoque por fases y dice que "el suministro de vacunas será limitado al comienzo del programa, por lo que las asignaciones iniciales deben centrarse en proveedores y entornos que puedan vacunar y realizar actividades de extensión a poblaciones vulnerables limitadas y de primera línea".

5 MILLONES VULNERABLES

El estado estima que hay más de 5 millones de personas que son vulnerables o laboran en trabajos de primera línea que las exponen al virus. Esto incluye a más de 3.9 millones de adultos mayores de 65 años; más de 638 mil que trabajan en el sector sanitario; más de 327 mil empleados de hospitales de cuidados intensivos; más de 137 mil residentes de hogares para adultos mayores; y más de 66 mil trabajadores médicos de emergencia.

Para las personas que tienen 18 años o más, el estado estima que más de 9.4 millones tienen condiciones médicas preexistentes que podrían aumentar su riesgo de enfermedad grave asociada con Covid-19.

Estos son los grupos que pueden tener prioridad para las vacunas en la Fase 1, que se estima que abarcará a fines de noviembre y diciembre. La priorización también podría incluir a algunas personas de color y texanos que están encarcelados, detenidos, sin hogar o que viven en campus universitarios. También podría incluir a personas discapacitadas o sin seguro.

"Se están tomando decisiones finales sobre el uso de los suministros inicialmente disponibles de vacunas Covid-19", dice el plan.

El plan incluye un Panel Asesor de Expertos en Vacunas para desarrollar pautas y hacer recomendaciones que pueden incluir una "distribución equitativa en las comunidades urbanas y rurales" y considerar la orientación federal para las poblaciones vulnerables.

DESPLIEGUE PRIORIDAD A ZONAS CRÍTICAS

En la Fase 2, estará disponible una mayor cantidad de vacunas. Pero Texas seguirá dando prioridad a áreas críticas como los centros de atención a largo plazo y las comunidades rurales con equipos de vacunas especializados que podrían desplegarse según sea necesario.

Durante esta fase, algunas personas sanas podrían tener acceso a las vacunas con una selección más amplia de proveedores, incluidas farmacias, consultorios médicos, clínicas y centros de salud pública.

En la Fase 3, que se proyecta para julio en el cronograma, Texas espera que haya un suministro suficiente de vacunas disponibles para la mayoría de las personas que lo deseen.

El plan asume que las personas necesitarán dos dosis de la vacuna separadas por al menos 21 o 28 días, y que la vacuna tendrá que ser refrigerada o congelada.

Para crear el plan, el estado confió en su experiencia previa en el manejo y respuesta a la pandemia de H1N1 o gripe porcina.

DSHS dijo en el plan que esos esfuerzos condujeron a un gran éxito en la distribución de vacunas y la comunicación general.

"Para la H1N1, gran parte de la planificación para la influenza pandémica se basó en el peor de los casos (es decir, proyecciones sobre la influenza aviar H5N1), pero los funcionarios de Salud Pública, los servicios de emergencia y otros socios de respuesta se adaptaron rápidamente a este evento tal como se presentó", reza el plan.

El nuevo plan de distribución de vacunas, la cual aún no existe, apunta a desafíos anteriores en la pandemia.