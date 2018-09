Compiten Netflix y HBO por Emmy

La próxima batalla en la guerra de la televisión se librará esta noche en el escenario del Emmy, donde Netflix buscará poner fin a la racha de 16 años de HBO como el principal ganador.



Por primera vez, el servicio de streaming llega a la ceremonia con 112 nominaciones, más que cualquier otra cadena. Sin embargo, HBO tiene a la famosa Game of Thrones, que obtuvo 22 de las 108 nominaciones del canal de cable.



Los dos competirán por los mayores premios de la industria televisiva contra FX, NBC y los servicios Hulu y Amazon Prime.



HBO y Netflix llevan luchando por los espectadores desde el 2013, cuando el servicio de streaming lanzó House of Cards, el thriller político que lo alzó como programador de televisión de alta calidad.



HBO había dominado ese espacio durante mucho tiempo, con series aclamadas como The Sopranos y Sex and the City.



Desde entonces, Netflix se ha expandido a una amplia gama de géneros, lo que ha ayudado a impulsar su número de nominaciones con programas como el reality show Queer Eye.



HBO argumenta que su objetivo al tener una programación más pequeña y cuidada es garantizar la calidad.



Randall Stephenson, presidente y director ejecutivo de AT&T (propietaria de la cadena), calificó a Netflix como el Walmart de los servicios de suscripción de video, mientras que comparó a HBO con la joyería de lujo Tiffany & Co.



"Es una marca muy premium y de alta gama para contenido premium", dijo.



Mientras tanto, la competencia está muy pareja después de que docenas de los premios Emmy de este año se entregaron en eventos a principios de mes. HBO ganó 17, incluido Mejor Documental por The Zen Diaries of Garry Shandling. Netflix obtuvo 16.



Los principales galardones se darán a conocer en la ceremonia de esta noche.



Según expertos, Game of Thrones es el principal rival para The Handmaid's Tale, de Hulu, por el prestigioso premio al Mejor Drama. Las opciones de Netflix en esa categoría son Stranger Things y The Crown.



Amazon Prime tiene una oportunidad para alzarse con el trofeo de Mejor Comedia con The Marvelous Mrs. Maisel, al igual que el canal FX con Atlanta.



El editor ejecutivo de IndieWire, Michael Schneider, prevé que los votantes del Emmy repartirán los premios entre varios servicios de streaming y cadenas tradicionales, pero que HBO seguirá reinando en la industria.



"HBO tiene más favoritos", dijo.



¿Dónde verlo?



70 Entrega del Emmy



Canales: TNT y TNT Series



Pre-show: 18:00 horas



Ceremonia: 19:00 horas