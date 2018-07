Compiten cintas de Cuarón y Reygadas en Venecia

Las cintas "Roma" y "Nuestro tiempo", dirigidas por los mexicanos Alfonso Cuarón y Carlos Reygadas, en forma respectiva, competirán por el "León de Oro", el principal premio de la 75 Muestra Internacional de Cine de Venecia, que tendrá lugar entre el 29 de agosto y el 8 de septiembre próximos.

Asimismo, bajo producción mexicana concursará la cinta "Acusada", del argentino Gonzalo Tobal, de acuerdo con el programa oficial presentado este miércoles en esta capital.

En rueda de prensa, el director de la "Mostra", Alberto Barbera, señaló que "Roma" es una película autobiográfica de Cuarón, quien reconstruyó fidedignamente la casa y ambientes de su infancia.

Por su parte, Reygadas protagoniza con su mujer, Natalia López, su filme "Nuestro tiempo", que de acuerdo con Barbera habla de su intento de construir una pareja sexualmente abierta.

En total, 21 cintas concursarán por el "León de Oro", entre ellas estarán "First Man", que abrirá la reseña, dirigida por Damien Chazelle y con Ryan Gosling, Jason Clarke y Claire Foy como protagonistas.

También en concurso estarán "The Ballad of Buster Scruggs", de los hermanos Ethan y Joel Cohen; "Vox Lux", de Brady Corbet; "Suspiria", de Luca Guadagnino; "Peterloo" de Mike Leigh y "At Eternity's Gate" de Julian Schnabel.

Fuera de concurso serán presentadas las cintas "La quietud", "Mi obra maestra" e "Introduzione all´Oscuro", de los argentinos Pablo Trapero, Gastón Duprat y Gastón Solnicki, en forma respectiva.

Por su parte, el uruguayo Álvaro Brechner presentará en la sección Horizontes el filme "La noche de 12 años", sobre el periodo de deteción que sufrió el expresidente uruguayo José Mujica en tiempos de la dictadura en su país.

El exmandatario, dijo Barbera, asistirá a la presentación de otra cinta inspirada en él, como lo es "El Pepe, una vida suprema", dirigida por Emir Kusturica.

Este año el "León de Oro" a la carrera será para la actriz británica Vanessa Redgrave y el cineasta canadiense David Cronenberg, mientras el jurado internacional estará presidido por el mexicano Guilermo Del Toro, quien el año pasado ganó el "León de Oro" con su película "La forma del agua".