¡Compite por Nuevo León!

Marco Adrián Ramírez García heredó el gusto por el gimnasio. Desde pequeño se acostumbró a vivir entre aparatos, barras y pesas hasta que un día pudo entrenar al lado de su padre descubriendo así su verdadera pasión.

Poco a poco el crossfit lo fue puliendo como atleta y hace dos años decidió meterse de lleno en la halterofilia (Levantamiento de pesas) un deporte que en Reynosa brilla por su ausencia.

La decisión estaba tomada así que tuvo que emigrar a la Facultad de Organización Deportiva (FOD) de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde están aprovechando todo su talento.

"Si me hubiera gustado representar a mi ciudad, pero lamentablemente en el Polideportivo no encontré el equipo necesario (barras y discos autorizados por la IWF) para poderme preparar para las competencias, me tuve que ir y ahora represento a Nuevo León", comentó el reynosense, quien compite en la categoría 67 Kilogramos Sub-17.

Marco apenas comienza en esta exigente disciplina pero ya tiene sus objetivos bien claros. Hace unos días se quedó muy cerca de subir al podio en el Torneo Nacional del Pavo, evento avalado por la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas A.C.

"Fallé en mi último levantamiento de envión para asegurar la medalla de bronce, terminé en el quinto lugar, pero mi meta a corto plazo es llegar a la Olimpiada Nacional con medalla en mano y a largo plazo representar a México en alguna competencia internacional", indicó.

Levantar pesas va más allá de ser fuerte, se necesita mucho entrenamiento, sacrificio y disciplina, por eso Marco es un orgullo para sus padres y para sus compañeros de "caja".

"Siempre me han gustado los deportes, de niño practique béisbol durante 5 años en la liga Treviño Kelly, pero estar en el gimnasio de mi papá y entrenar desde los 9 años me gustó mucho y me enseñó lo especial y lo complicado que es este deporte", finalizó.