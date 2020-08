Compartirán créditos

Madrid, España.- El actor y el ex One Direction actuarán en la próxima película de Dan Gilroy (Primicia Mortal), Faster, Cheaper, Better.



Brad Pitt y Harry Styles serán parte del elenco de esta historia de ciencia ficción, que de acuerdo con su sinopsis oficial, tratará del impacto que la inteligencia artificial tendrá en el sector de los transportes.

La película abarca 20 años en varias localizaciones, con historias entrelazadas y múltiples personajes entre los que se encuentran un jefe de sindicato, un joven empresario, un director de una granja interior y un millonario del sector tecnológico cuyas vidas se ven truncadas a causa de la automatización.

El largometraje está aún en preproducción; se espera que el rodaje comience a finales de año o principios del 2021, para estrenarse en 2022.