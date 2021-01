Compartirá experiencia para conseguir claridad

Edinburg, Tx.

La Dra. Meg Haworth compartirá su conocimiento y experiencia para ganar claridad, confianza y una fuerte conexión con el sistema de guía interno y su trabajo en desarrollo intuitivo.

La experta en sanación holística compartirá sus conocimientos durante la noche de meditación nacional que se celebra este miércoles de manera virtual, convocado por la organización sin fines de lucro, Infinite Love.

Haworth se especializa en ayudar a las personas a liberar la causa emocional subyacente de la enfermedad utilizando la nutrición y su poderosa Técnica de Integración de la Persona Total.

Autora de libros sobre cocina y autoayuda, incluido su éxito de ventas Get Well Now, Healing Yourself with Food y the Power of The Mind.

Todo comienza con una sesión de yoga, seguida de una comida corta y una sesión de meditación para cerrar la noche. Esa es una típica noche de miércoles en Infinite Love, ubicado cerca de la intersección de McColl y Trenton en Edinburg.

Una de las fundadoras, Pooja Chugani, dice que ella y sus hermanas tuvieron que pasar por momentos difíciles antes de ayudar a los demás.

La organización ofrece sesiones de yoga, entrega comidas a los menos afortunados y a los pacientes con cáncer en un hospital local, y brinda meditación en grupo para aquellos que buscan un descanso rápido del estrés.