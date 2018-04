Comparten fotos de su amistad en Instagram

Ciudad de México

El viernes ¡cosas extrañas pasaron! Kim Kardashian y Millie Bobby Brown por fin se conocieron.

Ambas celebridades compartieron en sus historias de Instagram fotografías con filtros en las que se les ve sonrientes.

La socialité y la estrella de Stranger Things no se conocían en persona, pero habían intercambiado mensajes en redes sociales en febrero, luego de que Kardashian le regalara a la actriz perfumes de su línea.

"¡Gracias, Kim Kardashian por mis sorprendentes regalos! Eres la mejor. Mi Día de San Valentín llegó antes", escribió entonces Brown en Twitter, junto a una fotografía de las tres fragancias, edición especial Kimemoji, de Kardashian.

Posteriormente, al ser cuestionada respecto al obsequio, Kim Kardashian dijo a TMZ que admiraba a la actriz de la serie de Netflix.

"Es mi programa favorito. Junto a Keeping Up With The Kardashians", dijo al ser preguntada sobre si le gustaba Stranger Things.