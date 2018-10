Comparten escenario

Ciudad de México

Chris Martin compartió escenario con Will Ferrell mientras se presentaba en el concierto "Best Night of Your Life", en Los Ángeles, a beneficio de personas con cáncer.

El líder de Coldplay interpretaba "Viva la Vida" con una guitarra acústica cuando Ferrell subió al escenario con una campana y quiso imitar el ritmo de la canción.

Martin no pudo ocultar su sonrisa al ver los movimientos del comediante en el escenario.

El británico también presentó un cover de "Confortably Numb", original de Pink Floyd, en compañía de la banda de acompañamiento de la noche, compuesta por Chad Smith, Josh Klinghoffer y Brad Paisley de Red Hot Chili Pepers; Mike McCready de Pearl Jam y Duff McKagan de Guns N' Roses.