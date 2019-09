Comparte video desnudo

Aunque todo el lío que mantiene con la actriz Marjorie de Sousa le ha traído problemas a Julián Gil en el terreno amoroso, a tal grado que su última pareja, según se dijo en varios medios, le hizo el feo y decidió dejar en pausa su relación, el actor continúa siendo un hombre muy atractivo.

Hace unos días subió un video a sus redes sociales en el que aparece completamente desnudo tomando un baño en la ducha.

En este breve video se puede ver al actor, de 49 años, mostrando su tonificado cuerpo y para hacerlo más ameno, en él Julián se pone a platicar con sus fans y les dice qué cosas está haciendo.

Les cuento que estoy en Grecia, específicamente en Santorini, una isla a la que moría por venir y bueno es una isla que de alguna manera es como afrodisíaca para uno venir solo´, dijo el guapo actor.

¿Por qué andan averiguando y preguntando con quién estoy? Supongamos que sí estoy con alguien [...] Lo que pasa es que si les digo con quien estoy van a empezar a decir sí, ella me gusta para ti o no, ella no me gusta; no te conviene o si te conviene. La gente empieza a opinar´, dijo el venezolano mientras se tallaba su...

Finalmente, el actor aceptó que nada más estaba provocando a sus fans (en el sentido literal y figurado de la palabra) pues se encontraba completamente sólo (una lástima de verdad) pasando tiempo con sí mismo y disfrutando de un tiempo de paz. (Ag