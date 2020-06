Comparte testimonio hermano de víctima

Con el paso de los días los casos de Covid-19 incrementan en Reynosa, manteniéndose como el municipio de más contagios en Tamaulipas. El ciudadano Alejandro Aguilar López da testimonio del fallecimiento de su hermana Ana Celia Aguilar, que para él es otra víctima del coronavirus.

Aguilar López explica que su familiar era diabética y presentó diversos síntomas como dolor de cabeza, dificultad al respirar, temperatura arriba de 40 grados, y al momento de llegar al hospital no le hicieron la prueba para confirmar si portaba el virus, solamente le realizaron radiografías en el tórax.

“Resultó sospechosa porque no le hicieron la prueba, fue neumonía atípica porque no podían ponerle (prueba) aunque tuvieran los síntomas me enseñaron varias radiografías del día y varias de la semana en la cual la gente solo traía dolor de cabeza se hacían radiografía del tórax y todas las personas salían con los pulmones manchados”, explicó.

En el acta de defunción de Aguilar López se registró neumonía atípica y paro respiratorio por lo que Alejandro Aguilar López, que está seguro que la defunción fue por coronavirus, quiere que el Gobierno Federal se haga cargo de los gastos funerarios porque cree que están haciendo negocio y los números que dan a conocer no son reales.

“La gente esta muriendo en cantidades en la funeraria de Valle de la Paz tenían un pizarrón lleno con gente que decía Covid-19 muerta y que habían incinerado en el día se deberían checar todas las actas de defunción o visitar todos los crematorios que están autorizados por la ciudad y ahí se va ver cuantos casos realmente hay diarios”, comentó ya que los gastos funerarios ascendieron a 21 mil 500 pesos.

Ana Celia Aguilar fue velada al registrar su acta de defunción neumonía atípica y paro respiratorio.