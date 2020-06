Comparte sus vivencias

El 28 de junio del 2000 el chihuahuense Eduardo Nájera fue elegido en el Draft de la NBA por los Rockets de Houston y luego transferido a los Mavericks de Dallas.

Y a 20 años de distancia, tras 12 como jugador, tres como coach y dueño de Texas Legends, en la Liga de Desarrollo, analista y ahora scout de Dallas, Nájera recuerda algo de su paso por el mejor basquetbol del mundo.

Veinte años en la NBA

"Todo mundo dice: ¡ah, jugó nada más 12 años en la NBA!, o sea una carrera ahí decente, pero pues al final, si ves mi promedio de puntos y rebotes, pues no se refleja en el trabajo que hice. Fui un jugador que se dedicó un poco más a la defensa, o más bien entendí mi rol dentro del equipo y donde no se ve, hice muchas cosas positivas para ganar partidos".

Rival y compañero de estrellas

"Más allá de mis compañeros (como Steve Nash, Dirk Nowitzki y Vince Carter, entre otros), lo mejor de mi carrera es de que me tocó la mayoría del Dream Team, jugar contra Michael Jordan, Scottie Pippen, Karl Malone, John Stockton, Chris Mullin, Reggie Miller, todos esos jugadores increíbles que yo crecí viéndolos jugar.

"Luego viene la camada de Shaquille O´Neal, Kobe Bryant, Allen Iverson, después de tantos años me tocó LeBron (James), Carmelo Anthony, Dwayne Wade. Competí contra todos ellos, y hasta la última camada que fue de Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden, ´Steve´ Curry".

Enfrentar a Jordan

"La mejor anécdota fue la primera vez que me acerqué a él; entrar a la cancha era como entrar a un videojuego, no me la podía creer, era como que te pones la máscara de realidad virtual, pero hasta tus propios compañeros, uno de ellos me dice, ´ya deja de mirarlo´, mejor le pides el autógrafo después del partido.

"Entrando lo chequé de tenis a cabeza. Todo lo estuve checando, pues es el mejor en la historia del basquetbol y el mejor atleta del mundo, por mucho".

´The Last Dance´

"Me encantó, pero sí me hicieron cambiar un poco de opinión de Michael y Scottie Pippen.

"Si se hubiera cuidado más (Jordan), hubiera comido más saludable, hubiera descansado más y no hubiera apostado tanto (ríe), hubiera dominado aún más, pero es el tipo de jugador que era Michael Jordan

¿Y de tu ídolo Pippen?

"Vi a Scottie Pippen como ídolo y lo pusieron en situaciones muy feas y malísimas porque le afectaron su imagen. De lo del contrato (que se reveló y se tardó en rehabilitarse), bueno, cometes un error y pues bueno, lo cometes, pero no hay problema, pero cuando no quiso entrar a la cancha...(en 1994) Ésas cosas lo hicieron verse muy mal".