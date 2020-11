Comparte su ´Buena Suerte´

Monterrey, N.L.

En su cabellera hay destellos platinados. Un drástico cambio de look al que él y su papá temían. Vadhir Derbez sabía que era loco y divertido, pero ideal para el momento que vive ahora gracias a la música.

Hoy el hijo de Eugenio Derbez estrena el sencillo "Buena Suerte" en el que se une a Mario Bautista y al colombiano Yera para crear una contagiosa melodía que invita a bailar, sobre todo con la que pretende afianzar su carrera de cantante.

Con títulos por estrenar en cine como El Mesero, Busco Novia y The Seven Day, ésta última para Hollywood, el ganador de ¿Quién Es La Máscara? aceptó que la música ha sido un camino que le ha costado un poco más, pero le gustan los retos.

"Digamos que como actor empecé tan chiquito que la gente no estaba poniendo atención; no tanta gente me conocía, como que fue pasando de una manera gradual y orgánica. En la música estaba más escondidito. Ahorita la gente lo agarra como de sorpresa", declaró Vadhir al hablar de su otra pasión.

"Creo que la música va a ser un poco más complicado porque ya hay una expectativa, ojos encima, mucha gente juzgando todo lo que está pasando", agregó.

Pero aún así, consideró que como intérprete también ha recibido mucho cariño.