Comparte su belleza

La actriz cubana Aylin Mujica, de 45 años, publicó este jueves un video en su cuenta de Instagram hablando sobre el cuidado de su piel y unos nuevos productos que la tienen encantada.

En el video que dura casi cuatro minutos, vemos a Aylin como salida de la ducha, vestida con una bata de casa, una cinta de paño que le sujeta el pelo y con el cutis, al natural, sin una gota de maquillaje y se ve ¡fenomenal!?Al principio de la grabación, Aylin Mujica comenta que por la cuarenta su piel ha cambiado. "Mi piel en este momento está muy seca, porque estoy en casa y el aire acondicionado reseca la piel; y el uso cloro, porque me la paso limpiando todo el día con cloro y desinfectantes, también tiene mucho que ver con la resequedad que tengo en la piel".

Luego muestra tres productos que ha estado usando desde hace 15 días, de los cuales destaca un suero elaborado con 17 aceites naturales y que tiene 101 usos. La actriz comenta que lo usa en la puntas y lo recomienda cuando están muy resecas. También menciona una crema de contorno de ojos y una crema para la noche.

Cuando recomienda la crema para ojos, confiesa que esta área se le reseca muchísimo y que por este problema ha "gastado su salario completo" comprando diferentes marcas para solucionar este problema.

"Para mí la piel es básica y es muy importante para mi trabajo", dice la Aylin quien también recomienda esta firma cosmética llamada Monat, cuyo sistema es de venta directa y, aunque aún no está disponible en México, la actriz da a entender que ha decido emprender en la marca ya que invita a sus seguidores que si tienen alguna duda, necesitan algún consejo de belleza o quieren "asociarse" con ella en ese emprendimiento, le escribas un mensaje directo a su cuenta de Instagram.

A finales del año pasado, la actriz comentó en el programa de TV Sale el Sol, de Imagen Televisión, con respecto al cuidado de su rostro: "me encanta cuidarme, me encanta prevenir, aplicar mucha hidratación. Lo que más me gusta es lo que se hace con la sangre, todo lo que es con plasma y plaquetas. No es fácil pasar de verte joven a tener arrugas, pero la edad se debe asumir con madurez".

Y no podemos estar más de acuerdo con Aylin, ya que, como ya lo hemos mencionado anteriormente, la importancia de tener una rutina facial es imprescindible para mantener el rostro hidratado, saludable, a la vez que se previenen los efectos de la edad como las arrugas, las manchas y la flacidez.