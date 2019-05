Comparte secretos sexuales

Ciudad de México.

Marco Antonio Regil tiene un secreto para obtener más energía a la hora de tener sexo: "no comer carne", así lo reveló cuando fue captado saliendo de un restaurante vegano en la ciudad de Guanajuato, y que por cierto iba bien acompañado por una hermosa mujer y que podría ser su "despedida de la soltería".

El conductor, quien es vegano desde hace 11 años, explicó para las cámaras de "Ventaneando" que el no comer carne le ha ayudado a tener más energía a la hora de estar en la intimidad con alguien.

NO PRESUME

"Estaría mal que yo te presumiera, pero lo que pasa es que es muy sencillo, la mayor parte de la energía del cuerpo se usa para la digestión, entonces cuando comes carne, que no tiene fibra y no se mueve en tú intestino, se necesita mucho más energía para digerir.

"Entonces cuando dejas de comer carne, pescado, pollo y todo eso, la digestión es mucho más fácil, entonces ahorras tanta energía, que tienes energía disponible, que se va a muchos lugares", aseguró Regil .

MUY ACARAMELADO

Este tema se derivó porque a Marco Antonio lo cacharon muy acaramelado y "tentón", ya que no dejó de abrazar y sobar las piernas de la mujer que lo acompañaba, a quien la presentó como sólo una amiga y que se estaban conociendo.

"Es muy complicado, estoy con una amiga, nos estamos conociendo, soltero sí, oficialmente, pero conociendo. Abierto del corazón, lo que pasa es que vivo allá [Estados Unidos] y no me ven, pero sí soltero llevo un rato y estoy abriéndole el corazón a México", bromeó.