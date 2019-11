Comparte Omar Chaparro adelanto de la película de Pedro Infante

CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes, Pedro Infante cumpliría 102 años y Omar Chaparro aprovechó este día para reiterar que es su gran fan y lanzar un adelanto de lo que será la película basada en el "Ídolo de México", quien nació el 18 de noviembre de 1917, en Mazatlán, Sinaloa.

El actor utilizó sus redes sociales para mostrar un video en donde se ve y escucha imitando al cantante de "Amorcito Corazón" y "Cien años", mientras pasan algunas escenas de la cinta producida por Netflix y que se estrenará el 24 de diciembre.

Dicha película lleva por nombre "Como Caído del Cielo" y cuenta la historia de Pedro Guadalupe Ramos quien es considerado como el segundo mejor imitador de Pedro Infante. Durante el video se puede ver a Ana Claudia Talancón, quien será la pareja de Pedro Guadalupe en el filme.

"Un día como hoy pero de 1917 nació mi más grande ídolo, nuestro icono del cine nacional Pedro Infante, por eso hoy en su #102aniversario Les quiero dar esta noticia que me tiene más que ilusionado: "Como Caído del Cielo" la historia de Pedro Guadalupe Ramos, el segundo mejor imitador de Pedro Infante llegará a Netflix el 24 de diciembre!!! Les comparto un adelanto del tema musical que co-escribí con el maestro Jorge Avendaño "De qué me sirve el cielo". Espero les guste", escribió Chaparro.

Tras 4 horas de haber subido el video, ya registró más de 54 mil reproducciones y cientos de comentarios, muchos de ellos asombrados por la voz del actor y comediante. Entre los comentarios se encuentran amigos del famosos como Jaime Camil, Rafa Balderrama, entre otros.

"Wow mijo! Muchas pero MUCHAS felicidades!!! Espero y estoy seguro que te va a ir de putísima madre!!!! Se ve muy bien hecha!", escribió Camil.

"Felicidades amigo!! Yo sé perfectamente lo que significa para ti este gran logro; porque lo soñábamos, y jugábamos a que eso podía pasar, hoy ya es toda una realidad.? ?Dios te siga bendiciendo y te siga llenando de éxitos", así lo felicitó Balderrama.?

La película, que tendrá tintes de comedia y romanticismo, contará la historia de Pedro Guadalupe Ramos quien su vida está por colapsarse, pero un inesperado suceso le cambia la vida.

Y es que en esta historia, Pedro Infante se encuentra desde hace 60 años en el limbo y no ha podido llegar al cielo, pese a toda la felicidad que generó con sus películas y canciones, pero para que pueda pasar la puerta de San Pedro recibe una oportunidad de redimirse y es enviado de vuelta a la tierra en el cuerpo de su imitador para ayudarle a resolver su complicada vida.

Pero no será fácil, ya que Pedro Guadalupe está por divorciarse de su esposa Raquel (Ana Claudia Talancón) por haberla engañado con Samantha (Stephanie Cayo), prima de Raquel.

En el proceso de ayuda, Pedro Infante, se enamora perdidamente de Raquel y para evitar cualquiera tentación que le ponga un obstáculo para que pueda entrar por fin al cielo, hace todo lo imposible para que la esposa del imitador vea que es un hombre nuevo y arrepentido.

Por otro lado, no todo ha sido miel sobre hojuelas para la cinta "Como Caído del Cielo" ya que hay que recordar que la heredera del "Ídolo de México", Lupita Infante, se molestó con la productora, Netflix, por no respetar un acuerdo sobre una cinta biográfica de Pedro Infante y amenazó al gigante de streaming con demandarlo, pero todo se calmó cuando se le aclaró que no sería una biopic la que rodarían, sino un película basada en la comedia, pero diferente.