Comparte foto sin maquillaje

Ciudad de México

La modelo Cindy Crawford compartió en su cuenta de Instagram una fotografía sin maquillaje que está dando de qué hablar.

En la instantánea, la modelo de 52 años luce al natural en el gimnasio, y se reporta lista para empezar a hacer ejercicio.

Sus seguidores le escribieron halagadores comentarios de lo "bien que se conserva" y de lo "bonita que se ve", sin embargo, algunos cibernautas opinaron que este tipo de comentarios son perjudiciales para los famosos, pues en definitiva el tiempo deja huella y "Cindy ya no luce como antes".

"No se parece a la mujer de antes que era absolutamente hermosa, ya no lo es, no sé si se debe a una cirugía o simplemente envejeció. Decir que no ha cambiado y que todavía es hermosa, simplemente no es verdad, Cindy ha decidido poner su imagen allí, con todo lo que eso significa", se lee en uno de los comentarios.

Cindy Crawford es considerada una de las grandes tops de los años 80 y 90 que revolucionó el mundo de la moda.