Comparte foto de su mano ´biónica´ en operación

Madrid, España

El guitarrista de Prophets Of Rage (y Rage Against The Machine y Audioslave), Tom Morello, ha compartido una imagen espeluznante de su mano siendo operada después de haberse lesionado tocando la guitarra.

Morello se fracturó la mano izquierda tocando la guitarra el pasado jueves y tres días después compartió la fotografía de su extremidad abierta durante la intervención quirúrgica.

No resulta especialmente agradable de ver, pues la piel está totalmente abierta, pero no deja de resulta curioso a la par que instructivo: Esto puede pasarte si tocas la guitarra poniendo tu vida en ello.

A pesar de lo impactante de la imagen, el propio Tom Morello asegura en su mensaje que estará tocando este 26 de junio en su concierto previsto en Suecia. Y añade: "#TheShowMustGoOn #TheBionicMan".