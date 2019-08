Comparte escena con su ex

Ciudad de México

Satisfecho, feliz y estable, así es como se siente Polo Morín a dos meses de haber finalizado su noviazgo con Lambda García.

"Tuve una relación muy linda, pero hoy estoy soltero, en una gran etapa de mi vida en la que me siento súper completo, me siento muy bien con mi familia y en mi trabajo. Estoy disfrutándome luego de casi seis años de estar en pareja", compartió el actor en entrevista.

Aunque se rumoró que uno de los motivos de la ruptura fue que García le fue infiel con Luis Carlos Muñoz, Morín lo negó.

"Al principio no quería decir nada, pero se me hizo muy injusto que la gente empezó a atacar a Luis. Lo embarraron y él no tiene nada qué ver. Él es de los mejores amigos de Lambda desde que eran chiquitos", sostuvo.

MANTIENE

AMISTAD CON LAMBDA

Pese a haberse separado, ambos actores mantienen una relación cordial, lo que les permite trabajar en la serie "La Reina soy yo".

"Yo siempre he sido una persona muy profesional y Lambda también. No tengo nada en su contra, siempre voy a hablar bien porque es con lo que yo me quedo", expresó.

Por el momento, dijo que se enfocará en su felicidad y aunque no está buscando novio, no descarta algún día convertirse en padre.

"Soy exigente con ser feliz y si algo no me hace serlo pues para qué. Ser papá me encantaría, si llega el momento, claro que sí. Tengo madera para serlo", consideró.