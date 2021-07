Comparte con titanes de Hollywood

"La acabo de hacer y estuve haciendo entrenamiento con armas, peleas, todo, es un proyecto padrísimo; me encanta cómo poco a poco las cosas están creciendo, abriéndose; y más porque uno de los sueños que tenía era abrir en el mercado americano", cuenta Vadhir.

Noticia Relacionada Stephanie Dallan, joven desaparecida en Colima es hallada sin vida

COESTELAR

"Estoy feliz, prácticamente estoy al lado (de ellos), pero ya habrá momento de platicar más al respecto", agrega.

"White elephant" es dirigida por Jesse V. Johnson. Es el segundo filme en plan coestelar de Vadhir en EU luego de interpretar a un sacerdote en "Exorcismo en el séptimo día", al lado de Guy Pearce ("Amnesia"), estrenada este año en salas mexicanas.

"En EU, donde no tienen visto todo lo mío, me contemplan en otras cosas; si ves al Vadhir de Exorcismo es diferente a lo que he hecho en México".