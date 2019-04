Comparte con mexicanos fotografías inéditas

Ciudad de México

Tras el éxito que tuvo el año pasado con "Starman: Universo de David Bowie", el fotógrafo británico Mick Rock expone en México "Queen: el Origen de una Leyenda", una instalación fotográfica que muestra la evolución de una de las bandas de rock más importantes del mundo.

Mick Rock, también conocido como el "Rey de la Fotografía Glam", comenzó a capturar la escena musical de la década de los 70 a través de su lente, lo que le ha permitido trabajar mano a mano con diversas leyendas del rock.

"Presenté una exhibición de mi trabajo sobre David Bowie el año pasado, así que dijimos: ´ahora vamos a hacer otra de Queen´. Me sentí emocionado porque recordé que tenía fotografías que nunca antes se habían mostrado. Y creo que tuvimos mucho éxito con la muestra de David", comentó Mick Rock en entrevista.

TODA UNA LEYENDA

Formada en Londres en 1970 por los músicos Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon, Queen fue una banda de rock que revolucionó el mundo de la música y logró colocarse como una de las favoritas del público gracias a sus temas y sus actuaciones en vivo, impregnadas de la creatividad y peculiaridad que caracterizaba al vocalista.

Temas como "Bohemian Rhapsody", "We are the Champions", "I Want to Break Free" y "Don´t Stop me now", han hecho de Queen un ícono musical y una de las leyendas más influyentes del rock en la actualidad.

Queen había grabado su segundo álbum pero todavía no salía. Ellos querían algo diferente al primer disco, así que llamaron a Mick para tomarles algunas fotografías.

"Estoy seguro de que todo fue idea de Freddie. A él fue a quien le mostré las fotografías que tenía. Y yo sabía, en mi humilde opinión, que él debería estar en la portada".

CON CARIÑO Y MELANCOLÍA

El artista de la lente compartió los recuerdos más significativos que tuvo junto a Freddie Mercury, a quien describió como un caballero y un chico muy dulce que amaba lo que hacía.

"Tenía esa capacidad de apoderarse de escenarios pequeños y escenarios grandes y proyectaba su amor por el rock", dijo.

De igual forma, Mick comentó que su relación con la banda creció fuera del estudio. Sin embargo, durante los últimos años se ha vuelto algo extraña por todos los temas de negocio.

"Ellos realmente no entienden la labor del fotógrafo, porque trabajan en el mundo de la música. Tuvimos un problema legal porque utilizaron una fotografía mía sin permiso. Los abogados arreglaron la situación y me retribuyeron económicamente", agregó-

Mick también comentó tener un cariño especial por la fotografía del "shooting" para el segundo álbum "Queen II", la cual muestra en tonos oscuros a los cuatro miembros de la banda y a Freddie al frente con las manos cruzadas sobre el pecho.

En la exposición también aparecen imágenes nunca antes expuestas, las cuales fueron rescatadas y digitalizadas desde los negativos originales por el mismo Mick Rock, así como diversos videos de entrevistas y presentaciones en vivo que el cuarteto ofreció hace varios años.

Los asistentes también tendrán la oportunidad de adentrarse en el set del videoclip "I Want to Break Free" gracias a una réplica exacta de la locación. De igual forma, podrán fotografiarse junto a las copias de los vestuarios más significativos que el actor estadounidense Rami Malek utilizó durante el rodaje de la cinta biográfica "Bohemian Rhapsody", estrenada en noviembre pasado.