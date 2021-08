Comparte ´CH14´ su gran momento

El delantero mexicano ha resurgido tras una decepcionante primera temporada en la MLS y ahora quiere compartir su buen momento al unirse a una iniciativa para financiar el desarrollo del futbol en comunidades pobres de Estados Unidos, incluyendo dos organizaciones en Los Ángeles.

Se trata de una causa cercana a su corazón, aunque creció en México, descendiente de dos generaciones de grandes del fútbol. El "Chicharito" reconoce lo mucho que le dio el deporte en su privilegiada posición y quiere compartir esa pasión con jugadores con menos recursos en su nuevo hogar.

"Estoy viviendo el sueño", dijo Hernández. "Estoy muy agradecido de estar aquí y no quiero olvidar que simplemente soy humano. No hay suficiente fama o dinero que me haga más valioso que otra persona, pero agradezco poder estar aquí disfrutando, vivir y ser la mejor versión de mi mismo. Sólo quiero vivir, crecer y ayudar a otras personas".