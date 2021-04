Comparte Carolina Mendoza su fortaleza

En el 2019 y demostrando con datos duros haber ganado su derecho de asistir a los Mundiales FINA, en Corea, y a los Panamericanos de Lima, de nada le valió, ella se decepcionó del trato de las autoridades, se desmotivó y cuestionó si era factible seguir en el deporte de alto rendimiento.

"Me queda claro que por el momento, haga lo que haga, los resultados de los selectivos en México no se van a respetar, como lo hicieron en el 2019; como mujer ya nada me vence, las cosas han cambiado y regreso más fuerte, más cuando se hacen las cosas con amor, calidad y cientos de horas de trabajo, las autorizadas no son eternas", comentó Mendoza.

"Así que aquí estoy esperando fecha del último control o como le vayan a llamar para pelear un boleto en trampolín de 3 metros. Probablemente no me favorece (clasificar) a Tokio, pero sí a todo el resto del ciclo olímpico a París 2024".

La regia, quien no pudo acceder al Centro de Talentos de la Conade, determinó entrenar en la Alberca Olímpica, en la Ciudad de México, con el técnico Jorge Carreón.

En el 2019, Jesús Perales, director del Inde, se dirigió a Kiril Todorov, titular de la FMN, con la finalidad de que respetará los lugares ganados por Mendoza, Diego Balleza y Andrés Villarreal a Lima, pero de un plumazo, dicha institución registró otros nombres.