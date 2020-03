Comparte aspectos de su vida

S

on ya poco más de 35 años de carrera en el mundo de la música los que tiene Ricky Martin. Al día de hoy ha incursionado en teatro, cine, en la producción, en la escritura y eso le ha redituado el reconocimiento a nivel global, tanto como uno de los exponentes más importantes del pop latino, como por su labor como activista en contra de temas como la trata de niños y la visibilidad de derechos humanos, todo esto a través de la fundación que lleva su nombre.

A lo largo de estas casi cuatro décadas de actividad artística Enrique Martín Morales se ha fijado metas con base en los éxitos alcanzados, así ha logrado cantar tanto en Australia, como en Japón; ha tenido a su cargo cantar el tema de uno de los campeonatos mundiales de futbol, el de Francia, en 1998, ha participado en puestas musicales de gran formato como "Los miserables" y "Evita", en Broadway, y ha sido actor de doblaje poniendo su voz al personaje de Hércules en la cinta animada del mismo nombre.

TRABAJO Y ESFUERZO

Cada logro alcanzado ha hecho que Ricky se fije uno nuevo, usando la misma mecánica siempre, trabajo y esfuerzo, pero ni haber cantado en italiano, ni haber incursionado en la televisión estadounidense, ni haber decidido dedicar gran parte de su tiempo a la filantropía lo comprometen tanto como su labor de padre y obviamente esto es el mayor de los compromisos adquiridos a lo largo de sus 48 años.

Ricky Martin comparte que el ser papá de cuatro pequeños, (Matteo y Valentino, de 11 años; Lucía, de uno y Renn, de apenas cinco meses ), lo ha hecho ser más sensible con respecto al entorno que rodea a su familia, pues sabe que el mundo se transformado radicalmente en tan sólo un par de décadas.

"Ayer estaba leyendo algo y decía yo, ´no puedo criar a mis hijos como mis padres me criaron a mí porque el mundo en el que yo crecí ya no existe´, entonces tenemos que ir día a día, y el día de hoy mis hijos vienen a mí con unas preguntas que cuando yo tenía once años yo no estaba preguntando este tipo de cosas a mis papás, porque también no estábamos tan expuestos como lo están ahora ellos".

HASTA ESCRITOR

El también escritor de libros como "Yo" y "Santiago, el soñador de las estrellas", reconoce que sus hijos heredaron de él esas ganas de hablar ante los demás acerca de sus inquietudes, "como padre es una responsabilidad bien grande porque además tengo unos hijos con una gran necesidad de hablar y de compartir cosas y ya me están pidiendo hasta abrir un canal de YouTube y ahí vamos, para mí lo más importantes es hacerlos fuertes".

Dice entre risas el intérprete de "Vente pa´ cá" que no le preocupa que sus hijos lleguen a quitarle el trabajo una vez que incursionen con sus contenidos en las redes, "yo no tengo ningún problema, voy a estar ahí para yo dejarles saber qué me funcionó a mí y qué no me funciono a mí, y voy a estar ahí si es que en algún momento desean entrar al mundo de la música, y si así lo quieren, los apoyaré".