Comparte Alicia Machado foto de cuando posó para "Playboy"

CIUDAD DE MÉXICO.- Alicia Machado sorprendió a sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram una fotografía en la que posa desnuda sobre la arena de una playa.

Se trata de una antigua instantánea, cuando posó para la revista "Playboy".

"Me encanta esta foto. Espero recuperar el tiempo perdido cuando todo ya no me importaba. Entrenando fuerte", escribió junto a la foto que ha generado varios halagos entre sus fans.

Recientemente, la ex Miss Universo informó que se había sometido a una cirugía para aumentar el tamaño de sus senos.