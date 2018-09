Comparecerá ante la corte por mansión

or unanimidad de votos, el Congreso local aprobó que el próximo martes 18 comparezca el Fiscal General de Justicia, Jorge Zuriel de los Santos Barrila para que explique la supuesta compra de una residencia en Acapulco con un costo de diez millones de pesos.



Esta propuesta que el pasado jueves 6 había presentado ante el pleno la bancada de Morena y que rechazaron el PRI, PRD, PAN, Partido Verde y el Movimiento Ciudadano, la puso en la sesión la Junta de Coordinación Política de Gobierno del Congreso que preside el morenista, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.



Los siete diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se retiraron de la sesión antes de que se leyera este punto de acuerdo.



Según el texto aprobado por los diputados, el Fiscal Jorge Zuriel de los Santos, estará en el Congreso el próximo martes 18 a las 11:00 horas contestando cada una de las preguntas de los legisladores en torno a la supuesta residencia que adquirió recientemente.



Jorge Salgado Parra consideró que el Congreso de Guerrero no puede dictar la agenda por un medio de comunicación en referencia a la nota publicada en REFORMA, en la que se da cuenta de la adquisición de esa casa en una zona exclusiva de Acapulco por parte del Fiscal.



En la pasada sesión solo hubo 25 votos a favor (los 24 de Morena y uno del PT) contra 21 del PRI, PRD, PAN, Verde y MC.



El punto de acuerdo se turnó a la Junta de Coordinación Política de Gobierno ya que no se reunían las dos terceras partes de votos a favor para la comparecencia del Fiscal.



En el punto de acuerdo aprobado este martes se expone que el señalamiento de la presunta adquisición de una residencia con un valor de diez millones de pesos por parte el titular de la Fiscalía resulta relevante ya que esto no se adecua a la condición de un servidor público.



Aseguraron también que dichos servidores deben conducirse en el desempeño de la función pública con la mayor trasparencia en el ejercicio de sus responsabilidades.