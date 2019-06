Comparecen firmas de EU contra aranceles de Trump

Washington DC, Estados Unidos.

New Balance Athletics Inc. ha defendido durante mucho tiempo los aranceles y se ha beneficiado de ellos, compitiendo con Nike Inc. y otras compañías de calzado mientras aún fabrica en Estados Unidos. Ahora, es uno de los críticos de las tarifas del Presidente Donald Trump que testifican en una audiencia pública que inició hoy.

La firma con sede en Boston dijo que si bien apoya los esfuerzos de Trump para forzar a China a abordar el robo de propiedad intelectual en un acuerdo comercial, sus fábricas en Estados Unidos están respaldadas por una cadena de suministro global conectada a China y construida durante décadas.



Los aranceles sobre las suelas y otros componentes perjudicarán al negocio, al igual que los aranceles de represalia de China sobre las exportaciones estadounidenses.



Los aranceles propuestos por Trump "no se traducen simplemente en costos más altos, sino que ponen en peligro nuestra capacidad para mantener los niveles de producción y seguir invirtiendo en nuestras fábricas nacionales", declaró la vicepresidenta de New Balance, Mónica Gorman, en comentarios publicados en línea.



Unos 320 funcionarios de fabricantes, minoristas y otras compañías y grupos comerciales de Estados Unidos participarán en siete días de audiencias que comenzaron hoy en la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos ante paneles de funcionarios de la Oficina del Representante de Comercio y otras agencias.



Si bien algunas empresas, entre ellas Rheem Manufacturing Co., respaldan las tarifas, la mayoría argumenta que Trump no debería gravar con impuestos sus productos.



A Trump le gusta decir que China está pagando los aranceles, pero los economistas mencionan que los importadores estadounidenses los pagan y parte de eso se pasa a los consumidores a precios más altos. Las compañías también dicen que no pueden evitarlas fácilmente trasladando operaciones fuera de China, como sugiere el Presidente.



"El rápido ritmo al que se pueden imponer estas tarifas no dejará ningún resultado posible, aparte de que el costo correrá a cargo de las empresas estadounidenses, sus empleados, clientes minoristas y, en última instancia, el consumidor de Estados Unidos", dijo Jeffrey Fischer, director de Planet Gold. Clothing Company, Inc. en Nueva York. Fue uno de los primeros grupos en aparecer en la audiencia el lunes.



Algunos ejecutivos vienen a Washington para declarar por cuarta vez, aunque muchos no tienen muchas esperanzas de éxito, dado que Trump considera que las tarifas son "hermosas" y apalancan para un acuerdo, especialmente después de que dijo que la amenaza de los aranceles a México produjo un pacto de inmigración.



Los minoristas, incluidos Best Buy Co. Inc., Jo-Ann Stores LLC y Forever 21 Inc., han solicitado testificar sobre los aranceles de productos que incluyen tabletas para computadora, relojes inteligentes y plantas artificiales. Hallmark Cards Inc. indicó que las tarjetas de felicitación y los adornos navideños deberían evitarse debido al impacto en los minoristas, los consumidores e incluso el Servicio Postal.



Los productos tecnológicos representan más de la mitad del valor de los 300 mil millones de dólares, lo que elevará los precios para los consumidores y podría resultar "catastrófico", especialmente para las pequeñas y medianas empresas, señaló la Asociación de Tecnología del Consumidor.



De acuerdo con la American Apparel & Footwear Association, casi una cuarta parte de las más de 3 mil 800 líneas arancelarias específicas involucran bienes como textiles, prendas de vestir y calzado. Eso ha atraído objeciones de compañías como Ralph Lauren Corp., Columbia Sportswear Co. y Designer Brands Inc.