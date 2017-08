Comparece Cristiano Ronaldo ante Juzgado por fraude fiscal

El delantero portugués entró al juzgado en coche poco antes de las 11:00 horas, comenzó a declarar media hora después y concluyó a la una de la tarde, en una declaración ante la jueza Mónica Gómez Ferrer en la que no requirió intérprete. Estuvo presente la Fiscalía, el abogado del Estado y su propio letrado.



"La Hacienda española conoce en detalle todos mis ingresos, porque se los hemos entregado; jamás he ocultado nada, ni he tenido intención de evadir impuestos", aseguró CR7 en un comunicado.



"Siempre hago mis declaraciones de impuestos de manera voluntaria, porque pienso que todos tenemos que declarar y pagar impuestos de acuerdo a nuestros ingresos. Quienes me conocen, saben lo que les pido a mis asesores: que lo tengan todo al día y correctamente pagado, porque no quiero problemas".



Ronaldo ingresó al Juzgado a través del garaje del edificio de oficinas donde está situado, por lo que evitó a los dos centenares de periodistas de 15 países y las 40 cámaras de televisión dispuestas en dos hileras tras las vallas de seguridad que le esperaban en la puerta principal.

El jugador portugués también salió por el garaje, pese a que se había dispuesto por parte de la agencia de comunicación del jugador un estrado para que pudiera hacer una declaración ante los periodistas.



Tras su salida, el director de la empresa que gestiona su comunicación dijo desde el estrado que el jugador se había marchado y aclaró que no haría declaraciones, pese a lo que se había acordado anteriormente, lo que provocó algunos abucheos de los presentes.



En tanto, el equipo jurídico del jugador, formado por José María Alonso y Jesús Santos, del despacho de abogados Baker&Mckenzie, mostraron su satisfacción con la declaración del futbolista en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Pozuelo de Alarcón.



"Cristiano se mostró tranquilo en todo momento, tiene la conciencia de haber cumplido siempre con Hacienda; de hacer bien las cosas", dijeron desde el despacho que defiende a Cristiano Ronaldo.



La Fiscalía acusa a Ronaldo de crear una estructura societaria para defraudar 14.7 millones de euros de forma consciente y voluntaria, y le imputa cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre 2011 y 2014.