Compara AMLO a Javier Corral con César Duarte

Cd. de México.- Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que el Gobernador panista de Chihuahua,, resultó igual que el ex Mandatario priista, prófugo de la justicia.

Al encabezar un mitin en el Municipio de Parral, López Obrador sostuvo que la entidad está peor que cuando la gobernaba el priista, sobre el que pesan 10 órdenes de aprehensión y solicitudes de extradición.

"Está resultando igual que Duarte. La verdad es un fracaso, no representa ningún cambio. Creo que ya la gente de Chihuahua se está dando cuenta", dijo.

"No ha hecho absolutamente nada en beneficio de Chihuahua, al contrario, hay cosas en las que está peor ahora Chihuahua que cuando estaba Duarte".

Frente a sus simpatizantes, entre los que estaban indígenas de la Sierra Tarahumara, el tabasqueño criticó que Corral se escude en su antecesor para justificar los problemas que se registran en la entidad.

"Está bien que le eche la culpa a Duarte, pero no se va a pasa toda la vida, nada más echándole la culpa a Duarte sin hacer nada", aseveró.

"Ha crecido mucho la violencia en Chihuahua, no hay ningún programa preventivo, no se atiende a los jóvenes, puro protagonismo".

El abanderado de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) acusó que el Gobernador se ha convertido en el "matraquero" del candidato presidencial panista, Ricardo Anaya.

"Ahí anda ahora de alcahuete, de matraquero del canalla, ahora están queriendo engañar que ellos son el cambio, cuando representan lo mismo", aseveró.

"Son alfiles, son achichincles de la mafia en el poder, pero ya se les acabó toda su manipulación".

En su intervención, el ex Jefe del Gobierno capitalino también exigió a Corral pagar su sueldo a los maestros.

"Que no sea irresponsable, que no viole la Constitución, no se le puede retener el salario a nadie", soltó.

Desde ayer, en su visita al Municipio de Delicias, el fundador de Morena se lanzó contra Corral.

"Es mucho pueblo de Chihuahua, para tan poco Gobernador", expresó.

López Obrador aseguró que el único logro de la gestión del Mandatario local ha sido pintar de azul las casetas de cobro.

"Él en su campaña ofreció que iba a apoyar a los jóvenes y, ¿ha apoyado al pueblo?", preguntó.

"Ahora que veníamos en la carretera, se da uno cuenta cuando entra uno a Chihuahua, porque las casetas de cobro están pintadas de azul, es lo único que ha hecho Corral, pintar de azul las casetas de cobro".

El político tabasqueño recordó que, en el pasado, Corral cuestionó la ambición de Anaya.

Sin embargo, dijo, ahora es uno de sus principales promotores rumbo a la elección del 1 de julio.

"Presume, engaña a los que no lo conocen de que es un hombre progresista y de avanzada, pero llegó a declarar, en su afán protagónico, porque le gusta ser exhibicionista, que el problema de Anaya es que le gustaba mucho el dinero, que era mu ambicioso, que le gustaba mucho el dinero", afirmó.

"Y ahora resulta que es el principal apoyador de Anaya, por eso es muy lamentable lo que está pasando en Chihuahua, pero ya se va a terminar pronto muy pronto esta pesadilla. Van a cambiar las cosas".