Como si fuera de campeonato

Rocky Montoya está listo para enfrentarse este viernes 16 de junio ante el matamorense Pedro “El Zurdo” Puentes, en la pelea estelar de la función de box profesional que se llevará a cabo en la Arena Coliseo.

El pugilista de Reynosa se preparó como si se tratara de una pelea de campeonato mundial y aunque el pleito ante Puentes está pactado a 8 rounds, Rocky trae aire para boxear los 12 asaltos completos.

“A nosotros nos gusta entrenar y prepararnos lo mejor que se pueda para no tener excusas y no llevarnos sorpresas, desde hace varias semanas me siento listo para esta pelea”, aseguró el pupilo de Don Joel Soto.

El Rocky está en su etapa más madura como persona y como peleador. Ha dejado atrás los problemas que lo marginaron del ring por un tiempo y basta con echarle un ojo a su récord para darse cuenta de la calidad que tiene en sus puños.

“Ese récord de 30 ganadas, 20 por nocaut, y solamente dos derrotas se logró a base de mucho trabajo, lamentablemente tuve un problema personal y no pude estar activo en un tiempo pero ya estamos de regreso y con todas las ganas, me siento como si tuviera 20 años”, afirma con una gran sonrisa y gran sentido del humor.

Fiel a su costumbre, el reynosense no opina sobre su rival porque se concentra únicamente en las indicaciones de su equina.

“Yo nunca ando preguntando ni estudiando al rival, muchas veces no sé ni quien es el peleador, yo me dedico a lo mío y a seguir las indicaciones de mi manager”, comenta.

Rocky Montoya espera que la afición de Reynosa responda con esta, la primera función de box profesional de este año en la cual también habrá algunos combates amateurs a partir de las 20:45 horas.

“Que se animen a ir a la Arena Coliseo, el boxeo los ayudará a distraerse de los problemas que hay en Reynosa, uno también se la rifa y va por ellos esta pelea”, finalizó.