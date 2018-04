¡COMO EL TIGRE NO HAY DOS!

Pararse en el centro del ring después de 20 años de haber hecho historia y seguir recibiendo el cariño de la afición es algo que le pone la piel chinita a Néstor “El Tigre” Garza. El único campeón del mundo que ha dado Reynosa en el boxeo profesional, estuvo de visita en su tierra, en donde no lo olvidan. El 12 de diciembre de 1998, en el Fantasy Springs Casino de Indio, California, Néstor Garza se proclamó Campeón Mundial de los supergallos tras vencer por decisión unánime luego de 12 episodios al zurdo, Enrique Sánchez.

“Es una satisfacción muy bonita (recibir los aplausos de la gente) y bueno ser el único Campeón del Mundo de Reynosa, Tamaulipas me siento muy halagado, es bonito ser una persona importante para toda mi ciudad y mi gente, aquí estamos echándole ganas y apoyando a la juventud para que sigan por el camino del deporte y no de las drogas”, comentó el ex pugilista, quien a sus 42 años no pierde el buen humor y bromea con los kilos de más que carga, esos que antes le hacían los mandados cada que subía a la báscula.

De la época de oro del boxeo reynosense solamente los recuerdos quedan. Néstor fue el último peleador que brilló a nivel internacional, los demás se han quedado en el intento porque les ha faltado fajarse. El ex campeón asegura que hay materia prima pero falta el respaldo de los que ponen el billete, de los que organizan las funciones grandes.

“Se viven tiempos difíciles aquí (en Reynosa) pero pienso que también ha faltado el apoyo de la gente del box, a los peleadores puede ser que también les falte un poco de mentalidad para cuando ya están cerca de cosas grandes, pero creo que va más por el apoyo, que los promotores vengan y los vean, que la afición despierte, ya no hay box como antes aquí y ojalá lo revivan pronto”, explicó.

Dicen que la sangre llama y por eso “El Tigre” Garza apareció por sorpresa en una función de box amateur, para ver en acción a su sobrino, Hugo “El Tigre” Castañeda.

“Sentí muy bonito, ya lo había visto por vídeos, en vivo nunca había tenido el privilegio pero siento muy bonito de que es mi familia, es sangre de mi sangre y es una satisfacción grande”, manifestó.

-¿Hay algún problema de que también le digan “El Tigre”?

“No hay bronca, es mi familia, ese nombre va a seguir y a seguir, pienso que no lo va a dejar caer, todo lo contrario lo va a hacer más grande, ojalá Dios quiera que próximamente llegue al profesionalismo, es más, le voy a regalar la bata que usaba yo”, afirmó el ex campeón.

Al parecer, domar al Tigre era labor complicada dentro y fuera del ring. Confiesa que tiene ¡12 hijos!, uno por cada round, así que la dinastía continuará.

“Tengo mi hijo Néstor Garza Jr. en Alamo, es el que también va siguiendo mis pasos, tiene 13 años, le gusta mucho el box pero ahorita está más concentrado en la escuela, yo lo estoy entrenando y se ve bastante bien, próximamente lo van a ver, en total tengo 12 hijos, nueve niñas y tres hombres,”, dice con mucho orgullo.

ENTÉRATE

>Ya como Campeón del Mundo, Néstor “El Tigre” Garza realizó dos defensas exitosas, una de ellas en Japón venciendo a Kozo Ishii, pero en la tercera le tocó perder ante el estadounidense, Clarence Adams, esto un 4 de marzo del año 2000.

SU RÉCORD COMO PROFESIONAL

>46 Peleas

>41 Victorias

>33 Nocauts

>5 Derrotas

