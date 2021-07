¿Cómo se define la inteligencia en los seres vivos?

A priori parece que la inteligencia fuera algo fácil de definir porque todo el mundo encuentra una definición, pero es verdaderamente difícil encontrar una adecuada y ajustada y, sobe todo, que tenga en cuenta todas las variables. Por ejemplo, la definición de la RAE dice que es la capacidad de entender o comprender, de resolver problemas; es decir, está hablando de habilidades y de destrezas, pero no está diciendo que para poder desarrollar esas habilidades hace falta la experiencia. Para que tú puedas comparar si cuando haces algo lo haces bien necesitas partir de una experiencia, una memoria y un aprendizaje. Y esa definición de la RAE no tiene en cuenta dichos factores.

El problema fundamental a la hora de definir la inteligencia es que lo estamos considerando como un ente, algo con una entidad propia. La gente que no trabaja en neurociencia normalmente te pregunta: ¿Y en qué parte del cerebro está la inteligencia? Y esa pregunta viene de que se considera la inteligencia como un algo tangible. Pero eso no es así: la inteligencia no es algo con características de ente y, desde luego, no está ubicada en un sitio específico del cerebro. De hecho, la inteligencia es muy difícil de cuantificar incluso utilizando los denominados test de inteligencia. Estos test solo cuantifican una parte determinada de la inteligencia.