Cómo prevenir golpe de calor

Sin intervención médica, el golpe de calor suele ser fatal. En promedio, alrededor de 658 estadounidenses mueren cada año por insolación, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Las víctimas de un golpe de calor pueden tener cualquier edad, pero la mayoría de las veces afecta a los ancianos, en particular a los mayores de 70 años, porque la capacidad de nuestro cuerpo para enfriarse disminuye con la edad. Además, muchos medicamentos comunes que se usan para controlar la presión arterial, las convulsiones y los trastornos psicológicos reducen la capacidad de una persona para regular la temperatura. Esos riesgos aumentan aún más cuando una persona mayor no es consciente de la peligrosa ola de calor, no tiene aire acondicionado en funcionamiento en su hogar y no tiene a nadie que lo controle.

Además de la edad avanzada, otros factores que aumentan el riesgo de insolación son la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardíacas.

Aquí hay tres consejos sobre cómo prevenir esta condición potencialmente mortal:

-

Mantente hidratado. En climas más cálidos, aumente la ingesta de agua y evite las bebidas azucaradas y el alcohol. Si su médico ha limitado su ingesta diaria de agua debido a una insuficiencia cardíaca u otro diagnóstico, manténgase en comunicación con él durante una ola de calor para evitar complicaciones médicas.

-

Descanso. No haga ejercicio durante las horas más calurosas del día, generalmente entre las 10 a.m. y las 5 p.m. - y esperar más tiempo de recuperación después del ejercicio cuando el calor y la humedad son elevados.

-

Encuentra un ambiente fresco. Si no tiene una casa o un automóvil con aire acondicionado, intente:

- llevar ropa ligera y transpirable

- evitando pasar tiempo bajo la luz solar directa

- rociarse con agua y sentarse frente a un ventilador

- tomar un baño o una ducha fría

- colocando una compresa fría en su cuello, axilas o cabeza

- ponerse en contacto con su departamento de salud local sobre los refugios locales para aliviar el calor

Los ventiladores ayudan, no reduciendo la temperatura del aire, sino provocando el movimiento del aire sobre la piel, lo que provoca la evaporación del sudor, lo que reduce la temperatura corporal. Aunque los ventiladores son útiles, el aire acondicionado es mejor cuando hay mucha humedad porque produce aire más seco que permite que su cuerpo se enfríe más fácilmente.

En una ola de calor, tómese el tiempo para hablar con sus vecinos mayores, familiares y amigos para asegurarse de que tengan los medios para mantenerse frescos. Si encuentra a alguien que tiene síntomas de insolación, llame al 911 para llevarlo a una sala de emergencias para evaluación y tratamiento.

Quizás Lovin ´Spoonful lo dijo mejor en su exitosa canción "Summer in the City".

Ciudad caliente, verano en la ciudad La parte de atrás de mi cuello se ensucia y se vuelve arenosa Estuve deprimida, ¿no es una lástima? No parece ser una sombra en la ciudad La siguiente línea de la canción "All around, people looking half-dead" no No tengo que describirte si aprendes a evitar la insolación. Simplemente manténgase fresco, descanse y manténgase hidratado. Simple, ¿verdad?