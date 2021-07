Como pez en el agua

Lejos de temerle, el mar se ha convertido en el patio de juegos de Elena Oetling.

Inspirada en Tania Elías Calles, la velerista mexicana participará en sus primeros Juegos Olímpicos en Tokio en la categoría Láser Radial.

Su objetivo es ganar experiencia y ubicarse dentro de las mejores 20 en la vela, una disciplina poco practicada en México.

"La vela en México es un tema de que la gente le tiene mucho miedo al mar, al agua, y más que miedo es un tema de respeto, de saber cuándo sí, cuándo no, de educación, de tener la cultura náutica que en otros países sí se da y que le hace mucha falta a México para que la vela pueda crecer", afirmó la jalisciense.

"También hace falta difusión, que la gente lo conozca y sepa de qué se trata. También nos hace falta bastante apoyo, pero eso se da con los resultados en la competencia o a mejorar en el ranking mundial, lo que es extraño porque cómo logras los resultados si no tienes antes el apoyo".

- ¿Cómo es que te involucraste en tu disciplina?

Fue un poco por tradición familiar, siempre desde niña tanto a mi papá como a mi abuelo les gustaba mucho navegar, pero era más bien la forma recreativa, les gustaba salir a pasear el fin de semana en Chapala, dar la vuelta, y cuando tenía 9 años el entrenador del club al que asistía con mi familia me invitó a participar en el equipo que tenía de chavitos, me involucré, me gustó, y así comenzó mi pasión por la vela.

- ¿Quién te inspiró?

Yo admiro a muchos atletas, pero alguien que marcó la pauta fue Tania Elías Calles, ella navegó mi barco, fue la número 1 del mundo, octavo lugar en Juegos Olímpicos en Londres (2012), entonces yo crecí viéndola como la figura de la vela, como esta atleta que alcanzaba lo que no creíamos que se podía alcanzar, y a la fecha es alguien que me guía, me da consejos cuando tengo momentos difíciles, siempre me ayuda.

- ¿Qué cambiaste para clasificar a Tokio?

Cambié todo, yo platico mucho que después de mi proceso al quedar fuera de Río fue empezar de cero, llegaba a los entrenamientos con la mentalidad de que no sabía nada, estoy aprendiendo, y fue un poco la parte de creer de que no sabía nada la que me llevó a mejorar mucho en la vela, y también el aspecto psicológico, yo antes me enfocaba mucho en los resultados, y ahorita lo hago por la pasión, por el gusto, por hacer una mejor versión de mí misma.

- ¿Cuáles son tus expectativas?

Uno es el objetivo numérico que está alrededor de la flota, cerca del número 20, ojalá, pero es el objetivo. Y en cuanto a lo personal, terminar los Juegos Olímpicos y quedar satisfecha, saber que di todo, que todo lo que practiqué lo pude ejecutar.

- ¿Qué sigue después para ti?

Me gustaría ir a los Juegos de París, pero me gustaría intentar más, no quiero solamente ir y participar, sino en una mejor posición, ya con la experiencia de haber participado en Tokio, ya con la posibilidad de pelear en un Top 10, mejorar la marca.