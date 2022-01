"¿Cómo no vas a poder ahorrar?", reprocha AMLO al INE sobre el plan de austeridad

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gasto ejercido por la oficina de Presidencia se redujo de 3 mil 600 millones de pesos a 600 millones anuales, por eso dijo que "le extraña" la resistencia de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), para asumir un plan de austeridad y ahorrar recursos públicos.

Es lo que le decimos al INE: ¿cómo no vas a poder ahorrar? Pero no compramos vehículos nuevos, no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos, no hay caja de ahorro especial, no tenemos los sueldos que tenían antes, no hay aviadores. Entonces, todo esto nos ha permitido ahorrar y eso es lo que se tiene que tomar en cuenta, expresó durante la conferencia matutina.