¿Cómo hizo crecer Hamas su arsenal para atacar a Israel?

Los bombardeos sin precedentes que llegaron tan al norte como la metrópolis costera de Tel Aviv, junto con los lanzamientos de aviones no tripulados e incluso un intento de ataque submarino, han mostrado vívidamente un arsenal de cosecha propia que solo se ha expandido a pesar del estrangulamiento de un israelí-egipcio de 14 años. bloqueo.

"La magnitud de los bombardeos (de Hamas) es mucho mayor y la precisión es mucho mejor en este conflicto", dijo Mkhaimar Abusada, profesor de ciencias políticas en la Universidad Al-Azhar en la ciudad de Gaza. "Es impactante lo que han podido hacer bajo asedio".

Israel ha argumentado que el bloqueo, que ha causado graves dificultades a más de 2 millones de palestinos en Gaza, es esencial para evitar una acumulación de armas de Hamas y no puede levantarse.

A continuación, se muestra cómo, bajo una intensa vigilancia y estrictas restricciones, Hamas logró acumular su caché.

DESDE BOMBAS CRUDAS A COHETES DE LARGO ALCANCE

Desde la fundación de Hamas en 1987, el ala militar secreta del grupo, que opera junto con una organización política más visible, evolucionó de una pequeña milicia a lo que Israel describe como un "ejército semiorganizado".

En sus primeros días, el grupo llevó a cabo tiroteos y secuestros mortales de israelíes. Mató a cientos de israelíes en atentados suicidas con bombas durante la segunda intifada palestina, o levantamiento, que estalló a fines de 2000.

A medida que se extendía la violencia, el grupo comenzó a producir rudimentarios cohetes "Qassam". Impulsados en parte por azúcar fundido, los proyectiles alcanzaron solo unos pocos kilómetros (millas), volaron salvajemente y causaron pocos daños, a menudo aterrizando dentro de Gaza.

Después de que Israel se retiró de Gaza en 2005, Hamás montó una línea de suministro secreta de los antiguos patrocinadores Irán y Siria, según el ejército de Israel. Cohetes de mayor alcance, potentes explosivos, metales y maquinaria inundaron la frontera sur de Gaza con Egipto. Los expertos dicen que los cohetes fueron enviados a Sudán, transportados en camiones a través del vasto desierto de Egipto y pasados de contrabando a través de un laberinto de túneles estrechos debajo de la península del Sinaí.

En 2007, cuando los combatientes de Hamas expulsaron a la Autoridad Palestina de Gaza y asumieron el control de la franja costera, Israel y Egipto impusieron su estricto bloqueo.

Según el ejército israelí, el contrabando continuó, ganando fuerza después de que Mohammed Morsi, un líder islamista y aliado de Hamas, fuera elegido presidente de Egipto en 2012 antes de ser derrocado por el ejército egipcio.

Los militantes de Gaza se abastecieron de cohetes fabricados en el extranjero con alcances mejorados, como Katyushas y el Fajr-5 suministrado por Irán, que se utilizaron durante las guerras de 2008 y 2012.

UNA INDUSTRIA HOGAR

Después del derrocamiento de Morsi, Egipto tomó medidas enérgicas y cerró cientos de túneles de contrabando. En respuesta, la industria armamentística local de Gaza se recuperó.

"La narrativa iraní es que pusieron en marcha toda la producción de misiles en Gaza y les dieron la base técnica y de conocimientos, pero ahora los palestinos son autosuficientes, dijo Fabian Hinz, un analista de seguridad independiente que se enfoca en misiles en el Medio Oriente. "Hoy en día, la mayoría de los cohetes que estamos viendo son de fabricación nacional, a menudo con técnicas creativas".

En un documental de septiembre transmitido por la red de noticias satelital Al-Jazeera, imágenes raras mostraban a militantes de Hamas reensamblando cohetes iraníes con alcances de hasta 80 kilómetros (50 millas) y ojivas llenas de 175 kilogramos (385 libras) de explosivos. Los militantes de Hamas abrieron misiles israelíes sin detonar de ataques anteriores para extraer materiales explosivos. Incluso rescataron viejas tuberías de agua para reutilizarlas como cuerpos de misiles.

Para producir cohetes, los químicos e ingenieros de Hamas mezclan propulsores de fertilizantes, oxidantes y otros ingredientes en fábricas improvisadas. Todavía se cree que el contrabando clave se introduce de contrabando en Gaza a través de un puñado de túneles que siguen en funcionamiento.

Hamas ha elogiado públicamente a Irán por su ayuda, que según los expertos ahora toma principalmente la forma de planos, conocimientos de ingeniería, pruebas de motores y otros conocimientos técnicos. El Departamento de Estado informa que Irán proporciona 100 millones de dólares al año a los grupos armados palestinos.

EL ARSENAL EN EXPOSICIÓN

El ejército israelí estima que antes de la actual ronda de combates, Hamas tenía un arsenal de 7.000 cohetes de diferentes rangos que pueden cubrir casi todo Israel, así como 300 misiles antitanques y 100 antiaéreos. También ha adquirido decenas de vehículos aéreos no tripulados y tiene un ejército de unos 30.000 militantes, incluidos 400 comandos navales.

En esta última guerra, Hamas ha presentado nuevas armas como drones de ataque, drones submarinos no tripulados enviados al mar y un cohete no guiado llamado "Ayyash" con un alcance de 250 kilómetros (155 millas). Israel afirma que esos nuevos sistemas se han visto frustrados o no lograron hacer ataques directos.

El ejército israelí dice que su operación actual ha asestado un duro golpe a las instalaciones de investigación, almacenamiento y producción de armas de Hamas. Pero los funcionarios israelíes reconocen que no han podido detener los constantes bombardeos de cohetes.

A diferencia de los misiles guiados, los cohetes son imprecisos y la gran mayoría han sido interceptados por el sistema de defensa Cúpula de Hierro de Israel. Pero al continuar frustrando la potencia de fuego superior de Israel, Hamás pudo haber expresado su punto principal.

"Hamas no tiene como objetivo la destrucción militar de Israel. En última instancia, los cohetes están destinados a generar influencia y reescribir las reglas del juego ", dijo Hinz. "Es psicológico".